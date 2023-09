Felssturz auf Stromleitung führt zu Sperre der Brennerautobahn

Mittewald – Ein Felssturz in Mittewald – zwischen Brixen und Sterzing – hat am Mittwochvormittag zur Schließung der Brennerautobahn A22 in beide Fahrtrichtungen geführt.

Die Sperre erfolgte aus Sicherheitsgründen. Ein Strommast war nämlich in den Morgenstunden durch den Felssturz beschädigt worden und stürzte auf eine zweite Hochspannungsleitung. In der Folge hingen die Stromleitungen gefährlich tief herab.

Die Autobahn wurde für die Dauer der Reparaturarbeiten durch den Stromnetzbetreiber Terna gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich umgeleitet. Es kam sowohl auf der A22 als auch auf der Brennerstaatsstraße zu Staus.

Das Landesamt für Geologie war zur Überprüfung der Abbruchstelle ebenfalls im Einsatz.