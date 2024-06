Ferienspaß mit dem EuregioFamilyPass Südtirol

Von: mk

Bozen – In Südtirol, aber auch in der gesamten Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, bringt der EuregioFamilyPass Südtirol in zahlreichen Orten beim Schwimmbadausflug, beim Ausflug zur Almhütte, beim Fahrradverleih oder beim Besuch von kulturellen Angeboten einen Sparvorteil.

Über 80 Partnerbetriebe in Südtirol, 140 in Tirol und 50 im Trentino kommen Familien mit minderjährigen Kindern entgegen und bieten für die Freizeitgestaltung Reduzierungen an. “Der EuregioFamilyPass Südtirol ist eine tolle Möglichkeit bei gemeinsamen Unternehmungen eine kleine Kostenersparnis zu haben. Ich möchte gemeinsam mit meinem Team die Vorteilskarte für Familien weiter stärken und ausbauen, damit sie für alle Familien in Südtirol ein praktischer Alltagsbegleiter wird”, betont Familienlandesrätin Rosmarie Pamer.

Wer sich ein genaues Bild von den verschiedenen Angeboten der Partnerbetriebe des EuregioFamilyPass machen möchte, kann in der Online-Suchmaschine oder in der kostenlosen FamilyApp stöbern. Dort sind insgesamt über 700 Partnerbetriebe aufgelistet, die Vergünstigungen in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bildung, Dienstleistungen und Shopping anbieten. Dabei findet sich auch die eine oder andere Anregung für die Gestaltung eines abwechslungsreichen Ferientages mit der Familie.

Günstiger ins Schwimmbad mit dem EuregioFamilyPass

Ermäßigungen beim Eintritt ins Schwimmbad gibt es beispielsweise im Schwimmbad Panorama in Welsberg, im Freibad in Bruneck sowie im Hallenbad Cron 4, im Alpinpool in Meransen, im Balneum in Sterzing, im Schwimmbad in Steinegg, im Lido in Montiggl/Eppan und im Freibad Gretl am See in Kaltern, im Lido in Terlan und in der Meranarena, im Freibad in Schlanders und im Erlebnisbad in Prad.

Der EuregioFamilyPass Südtirol wurde 2017 zur finanziellen Unterstützung der Familien mit minderjährigen Kindern eingeführt. Die Karte kann von Südtirolerinnen und Südtirolern auch als Fahrschein in der öffentlichen Mobilität genutzt werden. Informationen dazu gibt es online unter https://familie.provinz.bz.it/de/euregiofamilypass.