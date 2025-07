Fotoinitiative zum 50. Jubiläum des Versuchszentrums Laimburg

Von: Ivd

Auer – In diesem Jahr feiert das Versuchszentrum Laimburg sein 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass lädt das Versuchszentrum im Rahmen der Photo Action: Nature in Focus alle Fotografie-Interessierten zum Mitmachen ein. Die Initiative richtet sich an die breite Öffentlichkeit und zielt darauf ab, die Schönheit der Natur mithilfe der Kamera aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. An der Fotoinitiative teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren; die Fotoaktion läuft bis zum 7. September 2025.

Den Alltag hinter sich lassen, innehalten und sich auf die Natur konzentrieren. Unter diesem Motto hat das Versuchszentrum Laimburg anlässlich seines 50-jährigen Geburtstags eine Fotoaktion ins Leben gerufen. Wer teilnehmen möchte, kann ein selbst aufgenommenes Foto zusammen mit einem aussagekräftigen Titel auf der Website. Alle eingereichten Fotos werden unter Angabe des Titels und des Namens der teilnehmenden Person auf derselben Webseite veröffentlicht. Bei einer öffentlichen Ausstellung im NOI Techpark in Bozen Süd werden eine Auswahl der eingesandten Fotos sowie einige historische Aufnahmen des Versuchszentrums Laimburg zu sehen sein.

Auch der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, betont, wie wichtig es ist, der Landschaft um uns herum Aufmerksamkeit zu schenken: „Südtirol ist ein einzigartiger Naturraum – geprägt von vielfältigen Landschaften und einer hohen Artenvielfalt. Es ist uns ein besonderes Anliegen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Natur zu schärfen und die Menschen zum Hinschauen einzuladen. Mit der Fotoaktion schafft das Versuchszentrum Laimburg Raum für Reflexion und verbindet Forschung, die Bevölkerung und ihre Heimat.”

Symmetrie, lokale Biodiversität und Farbkontraste als Kategorien

Um die Natur in den Mittelpunkt zu rücken, stehen drei kreative Kategorien zur Auswahl: Symmetrie, bei der man mit ungewöhnlichen Perspektiven spielen kann, um die geometrischen Formen der Natur einzufangen; Lokale Biodiversität, um die natürliche Artenvielfalt der Region zu entdecken; Farbkontraste, um mithilfe des natürlichen Lichts überraschende Farbkombinationen festzuhalten.

Das Foto muss in der Region Trentino-Südtirol aufgenommen werden, im Querformat sein und das Format 4:3 aufweisen. Das Motiv kann ein Tier oder eine Pflanze wie etwa eine Blume oder ein Baum sein; Menschen dürfen nicht abgebildet werden. Um an der Photo Action: Nature in Focus teilzunehmen, muss man keine Kamera besitzen – ein Smartphone, das in HD-Qualität fotografieren kann, genügt. Kleine Anpassungen mit einer Bearbeitungssoftware sind erlaubt, der Einsatz Künstlicher Intelligenz hingegen ist verboten.

Ein Jahr der Feierlichkeiten

Photo Action: Nature in Focus ist Teil einer Vielzahl von Initiativen, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Versuchszentrums Laimburg ins Leben gerufen wurden – darunter ein neues Logo und eine neue Webseite. Ein neues Imagevideo beleuchtet die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunftsaussichten des Versuchszentrums Laimburg, während eine Festschrift einen Rückblick auf die ersten 50 Jahre der Geschichte des Versuchszentrums bietet. Die Einbindung der Bevölkerung in das Jubiläum wurde auch durch ein Citizen-Science-Projekt namens „Bloomiverse“ ermöglicht. Schließlich wurden für das Jahr 2025 eine Reihe von Veranstaltungen organisiert: die Eröffnung des Jubiläumsjahres im Januar, ein Tag der offenen Tür im Mai sowie ein für den 3. November geplantes wissenschaftliches Symposium, bei dem über den zukünftigen Beitrag der Wissenschaft und des Versuchszentrums Laimburg für die Südtiroler Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert wird.