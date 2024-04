Führungsspitze des Südtiroler Sanitätsbetriebes nun komplett

Bozen – Mit der Ernennung von Dr.in Marianne Siller zur Pflegedirektorin und Dr. Luca Armanaschi zum Verwaltungsdirektor ist die Direktion des Südtiroler Sanitätsbetriebes nun komplett. Beide sind erfahrene Führungskräfte und kennen den Südtiroler Sanitätsbetrieb sehr gut.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler hat die Ernennungen vergangenen Freitag vorgenommen. Er freut sich auf die Zusammenarbeit in der Direktion mit Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller, Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann und Verwaltungsdirektor Dr. Luca Armanaschi: „Gemeinsam werden wir die Herausforderungen und Themen, welche im Südtiroler Sanitätsbetrieb anstehen, angehen.“

Dr.in Marianne Siller hat von 2017 bis Dezember letzten Jahres die Geschicke der Pflegedirektion geleitet. Sie ist selbst Krankenpflegerin und hat in Freiburg (D) die Ausbildung als Diplompflegewirtin abgeschlossen, bevor sie das Fachlaureat in Pflege- und Hebammenwissenschaften erlangte. Sie ist ausgebildete Mentorin für Persönlichkeitsbildung und verfügt über einen Master in Business Administration mit Schwerpunkt Gesundheitsversorgung und andere Ausbildungen im Bereich Gesundheit und Management. Vielen ist Frau Dr.in Siller auch als Lehrbeauftragte in unterschiedlichen Lehrgängen am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe „Claudiana“ bekannt.

Dr. Luca Armanaschi war zuletzt als geschäftsführender Direktor des Gesundheitsbezirkes Bozen tätig. Davor war er zunächst Direktor des Amtes für die klinische und strategische Entwicklung in der Sanitätsdirektion, dann Direktor der Betriebsabteilung für Krankenhausbetreuung und anschließend Verwaltungskoordinator des Gesundheitsbezirk Bozen, zudem leitete er mehrere strategische Projekte des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Trient begann Dr. Armanaschi seine berufliche Laufbahn am Universitätsklinikum „A. Gemelli“ in Rom, um dann seine Fachkenntnisse bei der Agentur für Gesundheitsdienste der Region Venetien zu erweitern. Er hat zusätzliche Ausbildungen absolviert, so unter anderem den „Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio Assistenziali” an der renommierten Universität Bocconi in Mailand und einen “Master of Business and Administration – International Healthcare“. Er ist Vorsitzender der Prüfstelle beim Sanitätsbetrieb Trient, Mitglied des unabhängigen Bewertungsorgans des Universitätsklinikums Verona und Lehrbeauftragter am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe „Claudiana“.

Gesundheitslandesrat Dr. Hubert Messner begrüßt die Ernennung der neuen Direktoren: „Beide Führungspositionen mussten dringend besetzt werden, um wieder eine langfristige Planung zu ermöglichen. Ich danke dem neuen Generaldirektor, der sich dafür eingesetzt hat, die Ernennungen zeitnah vorzunehmen. Dr.in Siller in der bewährten Funktion als Pflegedirektorin und Dr. Armanaschi als neuem Verwaltungsdirektor wünsche ich nur das Beste; ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen.“

Generaldirektor Dr. Christian Kofler nutzt die Gelegenheit, den vorherigen Direktoren seinen Dank auszusprechen: „Ein besonderer Dank ergeht an den bisherigen Verwaltungsdirektor Dr. Enrico Wegher, welcher seinen Aufgabenbereich mit viel Einsatz und großem Bemühen ausgeübt hat. Er leitete in den letzten Jahren, welche sicher keine einfachen waren, die Verwaltung und war maßgeblich für die Reorganisation dieses wichtigen Supportbereiches verantwortlich.“

Auch an Dr. Frank Blumtritt, der die Geschicke der Pflegedirektion seit letztem Dezember als geschäftsführender Pflegedirektor leitete, spricht der neue Generaldirektor ein herzliches Dankeschön aus: „Seine Flexibilität und Kompetenz haben dafür gesorgt, dass der Pflegebereich trotz der großen Herausforderungen gut geführt wurde.“

„Wir alle – Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller, Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann, Verwaltungsdirektor Dr. Luca Armanaschi und ich selbst – sind gemeinsam voller Motivation, den Sanitätsbetrieb so zu führen, damit die Patientinnen und Patienten weiterhin bestmöglich versorgt werden und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlässliche Ansprechpartner in der Betriebsdirektion haben,“ ist Generaldirektor Dr. Christian Kofler überzeugt.