Führungsteams der Gesundheitsbezirke Meran und Bruneck werden weiblicher ­

Meran/Bruneck – Die Gesundheitsbezirke Meran und Bruneck setzen auf starke weibliche Führungskräfte in der Verwaltungsleitung. Sophie Biamino wurde zur Direktorin der Verwaltungsleitung der Krankenhäuser Bruneck und Innichen ernannt, Evelin Reinstaller übernimmt die Verwaltungsleitung der Krankenhäuser Meran und Schlanders.

„Mit der Ernennung von Sophie Biamino und Evelin Reinstaller übernehmen zwei erfahrene Führungskräfte die Verwaltungsleitung in den Gesundheitsbezirken Meran und Bruneck“, stellt Luca Armanaschi, Verwaltungsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, zufrieden fest. „Beide Führungskräfte hatten in der Vergangenheit bereits verantwortungsvolle Positionen inne und kennen den Sanitätsbetrieb sehr gut.“

Evelin Reinstaller war zuletzt Direktorin des Amtes für Anstellungen und Rechtsstatus im Gesundheitsbezirk Meran. Vorher leitete sie die Abteilung Leistungen und Territorium. Von 2009 bis 2017 war sie als Verwaltungskoordinatorin im Gesundheitsbezirk Brixen tätig und hat in dieser Rolle wesentliche administrative Prozesse optimiert. Zuvor hatte Reinstaller verschiedene Führungspositionen im damaligen Gesundheitsbezirk Brixen bekleidet. In ihrer Zeit als Verwaltungskoordinatorin in Brixen stand vor allem die Gesundheitsversorgung vor Ort in ihrem Fokus, wobei ihr die Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizinern, Krankenhaus und den verschiedenen Abteilungen am Herzen lag. Für diesen Bereich bringt Reinstaller weiterhin besonderes Verständnis mit und wird verstärkt in diese Richtung arbeiten.

Sophia Biamino war zuletzt Direktorin der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal, war aber vorher mehrere Jahre im Südtiroler Sanitätsbetrieb in führender Rolle beschäftigt. Zuerst Verwaltungsinspektorin im Amt für Einkäufe und Inventarverwaltung des Gesundheitsbezirkes Bruneck wurde sie bald stellvertretende Amtsdirektorin dieses Amtes und schließlich Direktorin des Amtes für den Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter im Gesundheitsbezirk Bozen. In dieser Funktion war sie maßgeblich an der Optimierung der Beschaffungsprozesse beteiligt. Sophia Biamino wird neben der Verwaltungsleitung auch die Aufgabe als stellvertretende Direktorin des Gesundheitsbezirkes Bruneck wahrnehmen.