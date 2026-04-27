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Über 100 Teilnehmende feiern fundiertes Wissen zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Fünf Jahre „oja-wissen“

Montag, 27. April 2026 | 10:52 Uhr
FerienaktivitätJugenddienstDekanatBruneck
LPA/Landesamt für Jugendarbeit/Jugenddienst Dekanat Bruneck
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Von: luk

Bozen – 107 Fachkräfte, Wissenschaftler*innen sowie Vertreter*innen aus Verwaltung und Praxis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit haben online an der Jubiläumsfeier von „oja-wissen“ teilgenommen. Die Teilnehmenden stammen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Südtirol.

Am 20. April 2026 feierte die Online-Wissensplattform der Offenen Kinder- & Jugendarbeit „oja-wissen“ ihr fünfjähriges Bestehen mit einer gut besuchten Jubiläumsveranstaltung. Seit ihrer Gründung bündelt die Plattform fundiertes Wissen zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit im deutschsprachigen Raum. Sie bietet kuratierte Fachartikel, Videos, Praxisimpulse sowie thematische Sammlungen zu Forschung, Theorie und Praxis und versteht sich als frei zugänglicher Raum für Austausch, Inspiration und Wissenstransfer.

Die Veranstaltung wurde von den beteiligten Dachverbänden gemeinsam organisiert und eröffnet. In Grußworten wurde die Entstehungsgeschichte der Plattform sowie ihre Bedeutung für die fachliche Vernetzung und Qualitätsentwicklung hervorgehoben. Seit über zehn Jahren ist man hier in Vernetzung, um gemeinsam Qualitätsstandards zu setzen. Im Anschluss erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die Inhalte und Nutzungsmöglichkeiten der Plattform.

Den fachlichen Höhepunkt bildete der Vortrag von Moritz Schwerthelm (Universität Hamburg) zum Thema „Wissen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit – und die Bedeutung unterschiedlicher Wissensformen für die Alltagspraxis“. Er betonte den jugendpolitischen Auftrag der Offenen Jugendarbeit und unterstrich die Notwendigkeit, sich aktiv für die Interessen junger Menschen einzusetzen. Fachkräfte seien gefordert, Jugendliche in ihren Lebensrealitäten abzuholen und Räume für Mitbestimmung und Gestaltung zu schaffen. Gleichzeitig brauche es verstärkt Dialogräume, in denen Wissenschaft und Praxis zusammenkommen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen – genau hier setze die Plattform „oja-wissen“ an.
Die Jubiläumsveranstaltung bot neben dem fachlichen Input auch Raum für Austausch, Rückfragen und gemeinsames Feiern des bisherigen Erfolgs. Die große Resonanz unterstreicht die Relevanz der Plattform als zentrales Instrument für Wissenstransfer und Vernetzung über die Landesgrenzen im Handlungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Die beteiligten Dachverbände

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e. V. (Deutschland)
Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ (Schweiz)
bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit (Österreich)
Offene Jugendarbeit Liechtenstein (Liechtenstein)
netz | Offene Jugendarbeit (Südtirol)

Bezirk: Bozen

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