Für Südtirol ist der Beitrag des Exports unverzichtbar

Bozen – Der Südtiroler Export, angetrieben vom verarbeitenden Gewerbe, hat 2019 erneut einen Rekordwert erzielt, und erstmals die fünf Milliarden-Euro-Schwelle überschritten. Ein bis vor wenigen Jahren undenkbares Ergebnis: 2009 betrugen die Südtiroler Exporte noch 2,76 Milliarden Euro.

„Dies zeigt einmal mehr den außerordentlichen Beitrag, den unsere exportorientierten Unternehmen für unser Land im Sinne von Mehrwert, Beschäftigung und Investitionen leisten. Zugleich zeigt dies, wie wichtig es ist, deren Tätigkeit aufrecht zu erhalten und die Verbindungen auf europäischer Ebene zu garantieren”, so der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Federico Giudiceandrea.

„Wie alle Unternehmen, haben auch jene, die mit dem Ausland arbeiten, aufgrund der Corona-Epidemie enorme Schwierigkeiten. Geschäftstreffen sind geplatzt, Transporte ins und vom Ausland wurden gecancelt, in vielen Ländern durften Unternehmer und Mitarbeiter nicht einreisen. Die Lieferungen aus dem Ausland sind immer begrenzter und teurerer. In dieser extrem schwierigen Lage danken wir all jenen Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die – unter Einhaltung aller Vorschriften und möglichen Präventionsmaßnahmen – weiterhin mit großem Verantwortungsbewusstsein ihren Beitrag leisten. Als Verband stehen wir unseren Betrieben zur Verfügung und werden gemeinsam mit den Behörden und Sozialpartnern alles tun, um ihnen unsere Unterstützung zu garantieren“, versichert Giudiceandrea.