Gebrauchtwagen: Das ist das gefragteste Modell in Südtirol

Bozen – Im Jahr 2023 ist der Gebrauchtwagenmarkt in der Region Trentino-Südtirol weiter gewachsen. 73.464 Besitzumschreibungen wurden getätigt. Das ist ein Plus von 24,1 Prozent im Vergleich zu 2022.

Gebrauchtwagen erweisen sich einmal mehr als die bevorzugte Wahl der lokalen Bevölkerung, die ein durchschnittliches Ausgabenbudget von 19.000 Euro hat, auch wenn die Preise der zum Verkauf stehenden Autos in der Region im Jahr 2023 um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

In der Provinz Bozen wurden 2023 40.223 Fahrzeuge umgeschrieben – ein Plus von 44 Prozent zum Vorjahr. In der Provinz Trient wechselten hingegen 33.242 Autos den Besitzer (+ sieben Prozent).

Dies Zahlen zur Entwicklung des Gebrauchtwagenmarktes in Trentino-Südtirol hat die Beobachtungsstelle von AutoScout24 ermittelt. Laut dem Portal ist der Gebrauchtwagenmarkt essenziell zur Erneuerung des Fuhrparks.

Und weiter: 2023 wurde in Südtirol und dem Trentino vor allem nach Dieselfahrzeugen (51 Prozent) gesucht. 36,1 Prozent der Anfragen betrafen Benziner und 7,5 Prozent der Suchanfragen wählten Hybrid- und Elektroautos.

Beliebtestes Modell der Gebrauchtwagenkäufer ist – wie könnte es anders sein – der VW Golf. Aber auch Audi A6 und das Tesla Model 3 sind gut gesucht.

Gebrauchtwagenkäufern sind Komfort, aktive Sicherheitssysteme, Infotainment und Ästhetik wichtig, stellt das Portal fest. Was die Karosserie angeht, sind weiterhin SUVs, Crossover sowie Offroader (41 Prozent der Suchanfragen) gefragt. Es folgen mit 31 Prozent Limousinen und Kombis. Kleinwagen legen ebenfalls zu und liegen bei zwölf Prozent der Suchanfragen auf AutoScout 24.

Das Portal hält fest: “Im Jahr 2023 hat der Gebrauchtwagenmarkt eine Phase des Wandels durchlebt, in der die Preise im November ihren Höhepunkt erreichten. Trotz eines leichten Rückgangs im Januar 2024 liegen die Preise weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019, was einen sich entwickelnden Markt widerspiegelt, der von Faktoren wie Inflation und Dynamik von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird. Frühindikatoren deuten jedoch darauf hin, dass sich die Preise in naher Zukunft stabilisieren oder sogar leicht sinken könnten. Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen bleibt jedoch hoch, da die Italiener an einer Erneuerung ihres Fuhrparks zugunsten sichererer und modernerer Fahrzeuge interessiert sind.”