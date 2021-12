Gelungene Waldarbeitergrundkurse in Unterfennberg

Margreid – Durch die fachgerechte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung und Anwendung gewisser Arbeitsweisen, sowie technischer Hilfsmittel lassen sich schwere Unfälle bei der Fällung, beim Entasten und Einschneiden der Bäume weitgehend vermeiden. Insgesamt zwanzig Teilnehmer erhielten in den beiden Kurswochen Ende November von den eigens dafür ausgebildeten Instruktoren der Agentur Landesdomäne Ratschläge zur ergonomischen Körperhaltung und zur effizienten und kraftsparenden Arbeitsweise und wurden im sicheren Umgang mit den verschiedenen Geräten unterwiesen. Im Unterricht wurden außerdem der Aufbau und die Funktionsweise sowie die fachgerechte Wartung der Motorsäge besprochen.

Die Teilnehmer waren vor allem neu eingestellte Mitarbeiter der Abteilung 12 – Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen, aber auch Gemeindearbeiter aus Eppan und Kurtatsch, sowie Interessierte der benachbarten Gemeinden, die mit dem neu angeeigneten Wissen sicherer in ihrem beruflichen Alltag dastehen wollen. Aufmerksam und interessiert verfolgten sie den sehr praktisch orientierten Kurs, wobei besonders die Lehrmethode der beiden Ausbilder sehr geschätzt wurde. Nach jeweils fünf Kurstagen konnten alle Teilnehmer mit Stolz behaupten, in der Lage zu sein, einen Baum sicher und selbstständig fällen zu können und sauber weiterzuverarbeiten. Schließlich erhielt jeder eine Teilnahmebestätigung, welche am Kursende feierlich überreicht wurde.

In Zusammenarbeit mit dem Waldreferenten der Gemeinde Margreid, Johannes Karl Goller, dem Ortsvorsteher Peter Amegg und den Förstern der Forststation Neumarkt konnte ein geeignetes Waldstück im Gemeindewald bei Unterfennberg gefunden werden, wo die Teilnehmer die Waldarbeit in der Praxis lernen konnten. Die beiden Instruktoren Christian Fontana und Franz Baumgartner unterstrichen die Wichtigkeit der Aus- und Fortbildung in diesem Sektor. Sie wiesen auch auf die vielfältigen Aufbaukurse hin, welche bei Bedarf für Interessierte in jedem Bezirk abgehalten werden können.

Für Informationen oder Vormerkungen bezüglich der Teilnahme an einem Waldarbeiterkurs kann die jeweils örtliche Forststation kontaktiert werden.