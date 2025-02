Gemeindewahlen in Bozen: “Eine starke Stimme für das Handwerk“

Von: luk

Bozen – Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) sowie der CNA Alto Adige Südtirol begrüßen die heutige Bekanntgabe der Kandidatur von Claudio Corrarati für die Gemeindewahlen in Bozen.

Seit jeher fordern die beiden Verbände eine stärkere Präsenz von Unternehmerinnen und Unternehmern in den politischen Institutionen, um die Interessen der Wirtschaft gezielt vertreten zu können. Aus diesem Grund sehen lvh.apa und CNA Alto Adige Südtirol die offizielle Kandidatur von Claudio Corrarati bei den bevorstehenden Wahlen in Bozen als äußerst positiv. “Corrarati ist ein erfahrener Unternehmer im Bereich Arbeitssicherheit und leitet zwei Unternehmen. Zudem vertrat er 16 Jahre lang das Handwerk sowie kleine und mittlere Unternehmen. Durch seine langjährige Erfahrung als Unternehmer kennt er die Herausforderungen der lokalen Wirtschaft und weiß, welche Weichen für die kommenden Monate und Jahre gestellt werden müssen.”

Der lvh hebt hervor, dass seine praxisorientierte und lösungsorientierte Herangehensweise der Politik eine effektivere und pragmatischere Richtung geben kann und ihn zu einem wichtigen Ansprechpartner auch für die Sozialpartnerschaften mache.

„Wir werden ihn unterstützen, weil er der ideale Kandidat für Bozen ist und wichtige Themen vorantreiben kann“, erklärt lvh-Präsident Martin Haller.

Bozen stehe vor großen Herausforderungen, und die Wahl des Bürgermeisters biete die Möglichkeit, neue Lösungen für zentrale Themen wie Mobilität, Wohnraummangel und Sicherheit zu erarbeiten. „Wir habe die Chance, einen wirtschaftsnahen Kandidaten für Bozen zu unterstützen, und wir werden sie ergreifen“, betont Hannes Mussak, lvh-Vizepräsident und Obmann des lvh-Bezirks Bozen Stadt. „In diesem Sinne ermutigen wir Corrarati ausdrücklich zu seinem Engagement. Für einen Unternehmer ist eine solche Entscheidung immer mit Herausforderungen verbunden. Unsere Stadt braucht frischen Wind und neue Ideen!“

„Wir hoffen, dass die Kommunalpolitik nach den Wahlen am 4. Mai wieder näher an die kleinen Betriebe heranrückt, die einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten“, so CNA Alto Adige Südtirol. Besonders relevante Themen seien die öffentliche Auftragsvergabe mit einer stärkeren Aufteilung der Lose, um auch kleinen Betrieben eine Teilnahme zu ermöglichen, eine bedarfsgerechte Raumplanung für Unternehmen, sowie spezifische Maßnahmen für Verkehr und Wohnraum. Letztere seien entscheidend, um Handwerkerinnen und Handwerkern eine bessere Mobilität während der Arbeitszeit zu ermöglichen und Fachkräfte aus anderen Provinzen mit Wohnraum zu versorgen.