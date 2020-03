„Gemeinsam für mehr Gesundheit“: Tagung geplant

Meran – Um die Planung und Organisation der Gemeinschaftstagung „Gemeinsam für mehr Gesundheit – Die Bedeutung von Bewegung bei rheumatischen Erkrankungen“ ging es kürzlich bei einem Treffen in der Direktion der Therme Meran. Am 16. Mai 2020 wird im Hotel Therme Meran mit Beginn um 09.00 Uhr die Gemeinschaftstagung der Rheuma-Liga Südtirol, des Südtiroler Kneippverbandes und der Therme Meran stattfinden.

„Da die Veranstaltung im letzten Jahr sehr gut angenommen wurde, haben wir uns entschieden, auch heuer wieder eine gemeinsame Tagung zu organisieren. Uns liegt die Zusammenarbeit der verschiedenen Partner im Gesundheitsbereich am Herzen, denn davon profitieren die Betroffenen am meisten“, meinen der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz, die Präsidentin des Kneippverbandes Kornelia Hölzl Gamper und die Direktorin der Therme Meran Adelheid Stifter. Beim Treffen in der Direktion der Therme Meran wurden der zeitliche und programmatische Ablauf fixiert. Die Besucher erwarten auch heuer spannende Vorträge und allerlei Überraschungen. „Im 30. Bestandsjahr der Rheuma-Liga hat sich der Verein etwas Besonderes für seine Mitglieder ausgedacht. Anlässlich der Tagung wird ein neues Angebot vorgestellt werden“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.