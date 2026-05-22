Genuss und Know-how für Bayerns Hotels und Gaststätten

Von: mk

Bozen – Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern ist die Interessensvertretung der Hoteliers und Gastronomen in Bayern. Dank einer Kooperation mit IDM Südtirol sind seine Mitglieder nun zu potenziellen Kunden Südtiroler Unternehmen geworden. Die Zusammenarbeit sieht zahlreiche Marketingmaßnahmen und viel Sichtbarkeit für Südtiroler Produkte und Know-how im sogenannten HoReCa-Kanal vor. Tatsächlich ist der Sektor „Hotels, Restaurants und Catering/Cafés“ eine interessante Zielgruppe auch für die kleinen und mittelständischen Südtiroler Betriebe. Schmackhafter Auftakt der Kooperation waren Südtirol-Wochen in bayrischen Gaststätten, bei denen acht Südtiroler Unternehmen ihre Spezialitäten zugeliefert haben.

„Mit einem von Marktanalysten prognostizierten Wachstum von fast sechs Prozent jährlich ist der Sektor HoReCa weltweit ein sehr dynamischer und wachsender Wirtschaftszweig. Und es ist ein Sektor, in dem unsere Südtiroler Unternehmen dank ihrer Erfahrung, ihres Know-hows und ihrer verlässlichen Qualität stark punkten können“, sagt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Um diese Branche noch mehr als Kanal für Südtirols Produkte und Dienstleistungen nutzen zu können, hat IDM deshalb in den letzten Jahren ihre Bemühungen verstärkt, enge Kontakte zu diesem Sektor zu knüpfen – vor allem am deutschen Markt, der laut Studien von IDM als besonders aussichtsreich für Südtiroler Unternehmen eingestuft wurde. „Unsere Bemühungen haben auch bereits Früchte getragen“, sagt Margit Gamper, Direktorin Business Development von IDM. „Die Kooperation mit dem DEHOGA Bayern, dessen Betriebe rund 80 Prozent des Branchenumsatzes in Bayern erwirtschaften, ist ein wichtiger und sehr wertvoller Schritt.“

Abgeschlossen wurde das Abkommen mit der Bayern Tourist GmbH (BTG), die im Auftrag vom DEHOGA Bayern die Mitgliedsbetriebe mit umfassenden Servicedienstleistungen unterstützt. „Südtirol ist für uns ein attraktiver Partner, dessen Angebot für unsere Mitgliedsbetriebe sehr interessant ist. In der neu geschlossenen Kooperation sehen wir große Mehrwerte für beide Seiten“, sagt Isabella Hren, Vorstand der Bayerische Gastgeber AG im DEHOGA Bayern, zu der auch die BTG gehört.

Die enge Kooperation ermöglicht es nun, die Mitgliedsbetriebe des DEHOGA Bayern direkt zu erreichen. So kann IDM etwa künftig die Mitgliedsbetriebe durch eigene Sondernewsletter ansprechen, im Magazin des Verbands „Gastgeber Bayern“ redaktionelle Beiträge zu ausgewählten Themen platzieren oder auch Südtirol und seine Exzellenzen bei verbandsinternen Veranstaltungen den Mitgliedern präsentieren. Auch in der Pressearbeit am deutschen Markt ist die abgeschlossene Premiumpartnerschaft ein großes Plus, auf das man in der Kommunikation verweisen wird.

Bereits im Vorfeld des Abschlusses startete das Projekt „Südtirol-Wochen in Bayern“. Zwölf bayerische Gastbetriebe haben dabei ihren Gästen zwei Wochen lang ausgewählte Lebensmittel und Weine von acht Südtiroler Unternehmen in speziellen Südtirol-Menüs angeboten. Mit dabei waren die Firmen Alps Coffee aus Rabland, Fritz & Felix aus Bozen, die Gutsbrennerei Walcher aus Eppan, die Kellerei Bozen, die Kellerei Sankt Pauls, Prinz Gourmetline aus Schabs, Recla aus Schlanders sowie Stabinger aus Sexten.

Bei der Initiative konnte jeder Betrieb genau jene Produkte der teilnehmenden Produzenten in sein Speisenangebot integrieren, die aus seiner Sicht am besten zu ihm passten. Die Palette reichte von Pizza mit Südtiroler Toppings über die klassische Südtiroler Marende bis hin zu Spargelrisotto mit Oktopus oder Schüttelbrot-Ravioli mit Stilfser Käse. In einem Restaurant konnte man sogar ausgewählte Produkte im angeschlossenen Genussstadel direkt erstehen.

Die Gastrowochen wurden von einer umfassenden Social-Media-Kampagne auf regionaler und lokaler Ebene begleitet. „Die Rückmeldung der teilnehmenden Restaurants war sehr positiv“, sagt Gamper. „Die Gastrowochen kamen bei ihren Gästen sehr gut an und – was für uns besonders wichtig ist – die Restaurants schätzen die Südtiroler Produkte sehr, so die übereinstimmende Rückmeldung.“