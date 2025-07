Georg Leimstädtner übergibt Geschäftsführung an Günther Sommia

Von: Ivd

Bozen – Nach mehr als 25 Jahren als Geschäftsführer hat Georg Leimstädtner Anfang Juli die Geschäftsführung des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit an Günther Sommia übergeben. „Wir danken dem langjährigen Geschäftsführer Georg Leimstädtner für die geleistete Arbeit und die Kompetenz in der Organisation und Verwaltung des Dachverbandes“, sagt Dachverband-Präsident Wolfgang Obwexer: „Dem neuen Geschäftsführer Günther Sommia wünschen wir alles Gute für die vielfältigen Funktionen und Tätigkeiten. Wir freuen uns, dass er diesen Auftrag übernommen hat und sind überzeugt, damit den Dachverband weiterhin in guten Händen zu wissen.“

Die Neubestellung des bisherigen Stellvertreters zum künftigen Geschäftsführer war bereits im Dezember 2024 vom Ausschuss beschlossen worden und bei der Vollversammlung des Dachverbandes im April 2025 bekannt gemacht worden. Bis zu seinem in wenigen Monaten anstehenden Wechsel in den Ruhestand wird Leimstädtner die Geschicke des Dachverbandes als Seniorberater weiter begleiten.

„Es ist nun nach all diesen Jahren eine gute Zeit, diese Aufgabe weiterzugeben“, sagt Georg Leimstädtner: „Es war für mich immer eine äußerst wertvolle und bereichernde Arbeit, welche konkret dazu beitragen kann, dass das Gemeinwesen in Südtirol immer für die Anliegen benachteiligter Personengruppen aufmerksam und aktiv bleibt. Es ist eine Tätigkeit, die viel Geschick und Durchhaltevermögen abverlangt und dafür auch jeden Tag neu bereichern kann.“

Der neue Geschäftsführer Günther Sommia freut sich darauf, gemeinsam mit dem Ausschuss und dem engagierten Team die Weiterentwicklung des Dachverbandes aktiv mitzugestalten: „Besonders wichtig ist mir die Arbeit im Netzwerk und so freue ich mich auf einen intensiven Dialog mit den Mitgliedsorganisationen, der Politik, der öffentlichen Verwaltung, den Partnerorganisationen und anderen gesellschaftlichen Akteuren, denn für die Herausforderungen der Zukunft brauchen wir gemeinsam getragene Lösungen. Ich freue mich daher auf die kommenden Begegnungen und die Zusammenarbeit mit ihnen allen.“