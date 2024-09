Geplante Unterbrechung der Wasserversorgung in Kardaun

Von: mk

Kardaun – An kommendem Freitag, den 13. September 2024 wird die Trinkwasserversorgung der Fraktion Kardaun in der Gemeinde Karneid im Zeitraum zwischen 8.00 und 16.00 Uhr unterbrochen. Die Unterbrechung ist notwendig, um die Durchführung der Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwassernetze, im Rahmen der durch PNRR mitfinanzierten Projekte, zu ermöglichen.

Folgende Straßen sind von der Maßnahme betroffen: Brennerstraße, Eggentaler Straße, Kampiller Weg, Karneider Straße, Kirchgasse, Kuntersweg, Steinegger Weg (siehe in der Anlage den Kartenausschnitt mit eingezeichneter Sperrzone).

Die Betroffenen Haushalte und Unternehmen werden per Aushang an der jeweiligen Gebäudeeingangstür informiert. Sollte das Wasser bei der nächsten Entnahme etwas getrübt sein, bitte kurz laufen lassen bis es wieder klar ist.

Die SEAB bedankt sich für das Verständnis.

Tipps für Wassersperrungen

Plötzliche, nicht planbare Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung sind zum Glück eher selten. Diese kommen vor wenn zum Beispiel bei Bauarbeiten ein Rohr beschädigt wird. In diesem Fall muss SEAB eine dringende Wassersperrung vornehmen, um schnellstmöglich das Problems zu beheben und hat in der Regel keine Gelegenheit, die Nutzer rechtzeitig zu informieren.

Es kommt jedoch auch vor, dass die Wasserversorgung unterbrochen wird, weil die SEAB ihre Wasserleitungen warten oder erneuern muss. Solche geplanten Wassersperrungen werden auf jeden Fall rechtzeitig angekündigt, über die lokalen Medien und per Aushang an den Eingangstüren der betroffenen Gebäude. In diesem Fall sind folgende Regeln zu beachten:

Bevor das Wasser abgestellt wird, sollte man unbedingt alle Wasserhähne und -zuläufe zudrehen und die Spül- sowie Waschmaschine ausschalten, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.

Wenn das Wasser wieder läuft, kann es kurzzeitig etwas trüb oder bräunlich sein. Das sieht zwar nicht schön aus, ist aber völlig unbedenklich. Die Färbung entsteht durch Sedimente und Mineralablagerungen aus den Rohren. Die können aufgewirbelt werden, wenn das Wasser nach den Arbeiten wieder durch das Leitungsnetz strömt. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Wasserhahn voll aufzudrehen und das Wasser kurz ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

Sollte die Wasserfärbung aber für längere Zeit andauern ist es normalerweise ein Zeichen dafür, dass der Wasserfilter des Kondominiums/des Gebäudes verschmutzt ist. In diesem Fall sollte ein Hydrauliker mit der Filterreinigung beauftragt werden.