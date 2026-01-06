Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Geschäftsleute in Singapur wegen Wirecard-Betrugs verurteilt
Lange Haftstrafen für Fälschung von Dokumenten

Geschäftsleute in Singapur wegen Wirecard-Betrugs verurteilt

Dienstag, 06. Januar 2026 | 12:43 Uhr
Lange Haftstrafen für Fälschung von Dokumenten
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Ein Gericht in Singapur hat zwei Geschäftsleute im ⁠Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal wegen der Fälschung von Dokumenten zu langen Haftstrafen verurteilt. Dies berichteten lokale Medien am Dienstag. Dem Nachrichtensender CNA zufolge wurde ein 59-jähriger Singapurer zu zehn Jahren und ein 51-jähriger Brite zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die beiden Männer hatten demnach Wirtschaftsprüfer getäuscht, indem sie fälschlicherweise bestätigten, dass der Zahlungsdienstleister Hunderte Millionen Euro auf Treuhandkonten der Singapurer Buchhaltungsfirma Citadelle halte. Sie wollen dem Bericht zufolge Berufung gegen die Urteile einlegen. Eine Bestätigung des Gerichts lag zunächst nicht vor.

Der Singapurer war als Direktor von Citadelle bereits im September in 13 Anklagepunkten wegen der Fälschung von Saldenbestätigungen zwischen 2016 und 2018 für schuldig ⁠befunden worden. Der Brite, der die Dienste von Citadelle zur Gründung von Unternehmen in Singapur genutzt hatte, wurde in fünf Fällen der Beihilfe für schuldig befunden. CNA zufolge hatten die beiden Verurteilten Anweisungen von hochrangigen Wirecard-Führungskräften entgegengenommen. Wirecard war im Juni 2020 als erster Dax-Konzern zusammengebrochen, als aufflog, dass dem Zahlungsabwickler auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Es ist einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zur Aufarbeitung der Pleite laufen noch immer mehrere Gerichtsverfahren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
77
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
63
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
51
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
48
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
44
Wildcamper in Südtirol im Visier
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 