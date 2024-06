Gesundheitsfonds im Tourismus zählt über 40.000 Mitglieder

Von: Ivd

Bozen – mySanitour+, der Gesundheitsfonds für Beschäftigte der Gastronomie und Hotellerie in Südtirol, hat im zweiten Jahr seines Bestehens die Marke von 40.000 Mitgliedern überschritten. Rund 70 Prozent davon sind Saisonmitarbeitende. Die Leistungsansprüche für das Jahr 2023 haben sich im Vergleich zu 2022 verdoppelt und belaufen sich auf rund 2.000 mit einem Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro.

Der Südtiroler Gesundheitsfonds für Mitarbeitende im Tourismussektor, mySanitour+, wurde vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), den lokalen Gewerkschaften AGB-CGIL Filcams, SGB-CISL Fisascat, SGK-UIL Uiltucs, ASGB Handel/Tourismus und des Fondo FAST (nationaler Gesundheitsfonds für Mitarbeitende im Beherbergungssektor) in Zusammenarbeit mit Mutual Help ins Leben gerufen. Kürzlich wurden am Sitz des nationalen Fonds FAST in Rom die Leistungen von mySanitour+ analysiert. Walter Largher, Präsident von mySanitour+, betonte, dass der Gesundheitsfonds einen Mehrwert für die Beschäftigten im Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe geschaffen hat, insbesondere für die saisonal Beschäftigten, da im restlichen Staatsgebiet der Gesundheitsfonds nur für Mitarbeitende mit unbefristetem Vertrag vorgesehen ist. Vor kurzem startete eine eigene Informationskampagne, um auf die Leistungen hinzuweisen. „Alle Mitglieder können eine Rückerstattung von bis zu 100 Euro für die Zahnsteinentfernung erhalten. Außerdem hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Prozentsatz der Rückerstattungen für Saisonmitarbeitende einheitlich auf 85 Prozent festzulegen. Mit dieser Erhöhung erhalten saisonal Beschäftigte eine höhere Rückerstattung und das auch noch in kürzerer Zeit“, erklären Präsident Walter Largher und Vizepräsident Klaus Berger

2021 wurde der Gesundheitsfonds mySanitour+ für die Beschäftigten im Tourismus in Südtirol gegründet. Mutual Help wurde mit der Organisation und Verwaltung des Gesundheitsfonds betraut. Darüber hinaus wurde das Leistungspaket in enger Zusammenarbeit mit Mutual Help festgelegt und reicht von Erstattungen (Ticket, Sehhilfen, Facharztbesuche usw.) bis hin zu finanzieller Unterstützung im Falle von Invalidität, ein Gesundheitsplan, der laut mySanitour vor Ort auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden des Sektors basiert.

Der lokale Gesundheitsfond stellt laut mySanitour eine Anerkennung für diejenigen dar, die ihre berufliche Tätigkeit im Hotel- und Gastgewerbe ausüben und dort aufgrund des saisonal unterschiedlichen Gästeaufkommens mit entsprechenden Arbeitsbelastungen umgehen müssen.