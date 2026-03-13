Gewinner der Kaiserhof-Verlosung treffen Südtiroler Spitzensportler

Von: mk

Meran – Im Rahmen der vergangenen „Futurum“, der traditionellen Südtiroler Bildungsmesse, war auch der Kaiserhof Meran vom 18. bis zum 20. September mit einem stark frequentierten Informationsstand vertreten. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten an der Schule zu informieren und am angebotenen Quiz teilzunehmen.

Wer alle Fragen richtig beantwortete, erhielt die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür am Kaiserhof in Meran am 17. Januar an einer besonderen Verlosung teilzunehmen. Das Interesse daran war groß. Als Preis erwartete die Gewinner ein gemeinsames Mittagessen am Kaiserhof mit bekannten Südtiroler Spitzensportlern.

Vor kurzem konnten die Gewinner ihren Preis einlösen. An einem der Termine fand ein Mittagessen mit Raphael Kofler vom FC Südtirol statt. Mit am Tisch saß der Gewinner der Verlosung David Giovanelli, begleitet von seinem Bruder und seinem Vater. Ebenfalls anwesend war der Vizedirektor des Kaiserhofs, Andreas Erlacher, der die Begegnung begleitete.

An einem weiteren Tag durfte sich ein zweiter Gewinner über ein besonderes Treffen freuen: Manuel Gostner nahm gemeinsam mit Daniel Frank, Stürmer und Kapitän des HC Bozen, sowie dessen Teamkollegen, Stürmer Pascal Brunner, am Mittagessen teil. Neben dem Gewinner waren auch seine Mutter Erika Höflinger und zwei seiner Schulkameraden eingeladen. Begleitet wurde die Runde außerdem vom Direktor des Kaiserhofs, Hartwig Gerstgrasser, sowie erneut von Vizedirektor Andreas Erlacher.

Für das Mittagessen sowie den Service sorgten dabei die Schülerinnen und Schüler des Kaiserhofs gemeinsam mit ihren Lehrpersonen, die die Gäste kulinarisch betreuten.