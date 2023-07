Giudiceandrea: „Es ist noch viel Detailarbeit notwendig“

Bozen – Südtirols Wirtschaftsverbände nehmen den Klimaplan und das Ziel der Klimaneutralität ernst. Mit mehreren Leuchtturmprojekten zur CO2-Reduktion sowie Nachhaltigkeitsprojekten arbeiten verschiedene Wirtschaftsverbände im Land bereits intensiv am Klimaschutz. Das unterstreicht der Südtiroler Wirtschaftsring anlässlich des heute verabschiedeten Klimaplans. Große Chancen sieht der SWR im Ausbau der erneuerbaren Energien.

Südtirols Wirtschaft befürworte prinzipiell einen Klimaplan und unterstütze das Anliegen der Landesregierung mit dem heute verabschiedeten Klimaplan ambitionierte Klimaziele festzulegen. Allerdings sei noch viel Detailarbeit notwendig, so der Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings Federico Giudiceandrea. Dazu sei es notwendig die Expertise aus den Verbänden und Betrieben zu nutzen und diese in den Prozess mit einzubinden. In der Vergangenheit habe diese Einbindung nicht immer so funktioniert, wie man es sich gewünscht hätte, so der Präsident. „Die Zusage des Landeshauptmannes, in Zukunft die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern zu optimieren, ist ein wichtiges Commitment. Dass die Wirtschaft beim Klimaplan mitreden möchte, ist ein Zeichen dafür, dass sie den Klimaplan ernst nimmt“, so Federico Giudiceandrea. Daher hatten die Verbände sowie die Handelskammer ihre Positionen zu den insgesamt 167 Zielen und Maßnahmen abgegeben.

„Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kostenwahrheit. Diese muss von Vornherein mit kommuniziert werden. Die Menschen sollten eine Vorstellung davon haben, welche Investitionen bzw. Umschichtungen in Zukunft nötig sein werden, um die Ziele im Klimaplan zu erreichen“, erklärt Federico Giudiceandrea. Die soziale Vertretbarkeit müsse dabei immer auch mitgedacht werden, um die Menschen mitzunehmen. Dabei sei klar, dass es in allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit Kompromisse brauchen werde.

Positiv sehen die Wirtschaftsverbände, dass es in Zukunft neben einem Landessozialplan und dem Klimaplan auch einen Landeswirtschafts- und Landwirtschaftsplan geben wird und dass diese drei Pläne regelmäßig aufeinander abgestimmt werden sollen. Die Wirtschaft sieht den Klimaplan auch als Chance. So etwa den darin vorgesehenen Ausbau erneuerbarer Energien oder die Förderung von klimafreundlichen Antriebstechnologien beim Personen- und Warentransport. Die Wirtschaft habe selbst ein ureigenes Interesse daran, dass das Land, in dem wir leben auch noch für künftige Generationen lebenswert bleibt. Der Klimaplan sei daher ein wichtiges Strategiepier, dieses Ziel zu erreichen, so der Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings.