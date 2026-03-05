Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Google investiert in Berlin Milliarden in KI-Zentrum
Bürgermeister freut sich über die Investitionen

Google investiert in Berlin Milliarden in KI-Zentrum

Donnerstag, 05. März 2026 | 14:31 Uhr
Bürgermeister freut sich über die Investitionen
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für künstliche Intelligenz (KI) eröffnet. Das neue “Google AI Center” ist zentraler Bestandteil eines groß angelegten Investitionsprogramms von 5,5 Milliarden Euro, mit dem der Konzern bis 2029 seine Infrastruktur in Deutschland ausbaut und die dortige Wirtschaft bei der KI-Nutzung unterstützen will. Das Zentrum soll weiterhin eine vertiefte Zusammenarbeit mit Vertretern der Wissenschaft und der Politik fördern.

In den historischen Räumen des Forums an der Museumsinsel im Berliner Ortsteil Mitte bündelt Google künftig Teams von Google DeepMind, Google Research und Google Cloud unter einem Dach. Das Zentrum umfasst nun auch einen “AI-Demo-Space” zur Präsentation neuester KI-Technologien. Philipp Justus, Google-Chef für Zentraleuropa, sagte, das Zentrum sei ein “Ort für Zusammenarbeit und Debatten”, der den KI-Standort Deutschland voranbringen solle.

“Entscheidung für den KI-Standort Deutschland”

Der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte: “Das ist ein guter Tag für Deutschland – für den KI-Standort Deutschland.” Die Entscheidung von Google zeige, dass die Bundesrepublik ein attraktiver Hightech-Standort sei. “Hier vor Ort entstehen neue Ideen, Kooperationen und Produkte, von denen Start-ups, Mittelstand und Industrie profitieren.” Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sah in dem neuen Zentrum “einen klaren Vertrauensbeweis in die Stärke und Zukunftsfähigkeit” der Hauptstadt.

Flankiert wird die Eröffnung von neuen Kooperationen: Gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) und der wissenschaftlichen Einrichtung Helmholtz Munich sollen verantwortungsvolle KI-Anwendungen für Medizin und Forschung – etwa in der Einzelzellforschung – entwickelt werden.

Hohes wirtschaftliches Potenzial der KI

Google verwies zur Eröffnung des KI-Zentrums auf das enorme wirtschaftliche Potenzial der künstlichen Intelligenz. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von Google zeige, dass der flächendeckende Einsatz generativer KI bis zum Jahr 2034 in Deutschland eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von rund 440 Milliarden Euro pro Jahr generieren könnte.

Google wird über die kommenden vier Jahre 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren. Das bisher größte Investitionsprogramm des Internetriesen für Deutschland umfasst neben dem neuen KI-Zentrum in Berlin auch den Bau eines neuen Rechenzentrums in der hessischen Kreisstadt Dietzenbach. Außerdem sollen die Google-Standorte in München und Frankfurt ausgebaut werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
70
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
54
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
45
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
32
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
29
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 