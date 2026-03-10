Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Großer Erfolg beim Mayrl-Burger-Day auf der Mayrl Alm
Zehnte Ausgabe

Großer Erfolg beim Mayrl-Burger-Day auf der Mayrl Alm

Dienstag, 10. März 2026 | 17:22 Uhr
Gabriel_Eisath-07_03_26-15_36_42
Obereggen Latemar AG/SpA
Von: luk

Am vergangenen Samstag fand im Skigebiet Latemar Dolomites der 10. Mayrl-Burger-Day auf der Mayrl Alm statt. Die Charity-Veranstaltung lockte zahlreiche Besucher an und verband kulinarischen Genuss mit einem guten Zweck.

Insgesamt wurden 775 Burger verkauft. Für jeden verkauften Burger spendeten die Mayrl Alm und die Bergbahnen Obereggen Latemar AG jeweils drei Euro. Zudem gingen zusätzliche freiwillige Spenden ein. Dadurch konnte ein Spendenerlös von insgesamt 4.000 Euro erzielt werden. Der Betrag kommt drei wohltätigen Organisationen zugute: der Vereinigung Peter Pan, die krebskranke Kinder und ihre Familien in Südtirol unterstützt, dem Verein Comedicus, dessen Clown-Doktoren regelmäßig Kinder und Eltern in Südtiroler Krankenhäusern besuchen, sowie dem Projekt „Ein Brunnen zum Leben” der Missionsgruppe Meran.

Auch in diesem Jahr standen hochwertige Zutaten aus der Region im Mittelpunkt. Die Besucher hatten die Wahl zwischen dem klassischen Mayrl-Burger mit Brot, Rindfleisch und Käse aus dem Eggental sowie dem Pulled-Pork-Burger mit Vollkornbrot, zartem Schweinefleisch, Krautsalat und regionalem Speck. Viele der Zutaten stammten direkt von Höfen aus dem Eggental: das Rindfleisch vom Erbhof Flecker in Eggen, das Schweinefleisch vom Köchlhof in Deutschnofen, der Käse aus Grauviehmilch von der Hofkäserei Learner in Deutschnofen sowie Speck und Eier vom Gerberhof bzw. vom Bacherhof in Eggen. Das Burgerbrot wurde aus Roggen vom Gerberhof in Eggen gebacken, der eigens für die Veranstaltung angebaut und von der Bäckerei Pichler in Eggen zu Mehl verarbeitet wurde. „Auf unserer Hütte legen wir größten Wert auf Qualität und setzen – wann immer möglich – auf regionale Naturprodukte”, betonten die Hüttenwirte und Brüder Mark und Sebastian Eisath.

Für beste Stimmung sorgten die Live-Band The Jam’Sons sowie DJ Wambo. Der Mayrl-Burger-Day hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Eggental entwickelt. Auch bei der zehnten Ausgabe zeigte sich erneut, dass gemeinsames Genießen und soziales Engagement gut zusammenpassen. Die Lifte und Pisten in Obereggen sind noch bis Sonntag, den 12. April geöffnet.

Bezirk: Salten/Schlern

