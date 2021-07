Grüner Pass: KVW-Senioren regen analoge Variante an

Offener Brief

Bozen – Die Senioren im KVW regen in einem offenen Brief an, dass der Grüne Pass automatisch zugeschickt wird.

“Mittlerweile wird an vielen Orten und bei diversen Veranstaltungen der Grüne Pass verlangt. Er scheint bald wichtiger zu sein als Personalausweis und Gesundheitskarte. Für Personen, die sich nicht wirklich gut im Internet auskennen oder keinen PC, kein Tablet oder kein Smartphone besitzen, ist dieses geforderte Dokument nicht zugänglich. Es gibt sehr viele, vor allem ältere Personen, die heillos überfordert sind. Die Landesregierung und die Sanitätsverwaltung werden dringend aufgefordert, dass der Grüne Pass automatisch nach der erfolgten Impfung als schriftliches Dokument postalisch allen zugesandt wird. Natürlich auch in deutscher Sprache”, so die KVW-Senioren.