Günther Unterthiner folgt auf Mario Broll

Stabübergabe in Corona-Zeiten: Unterthiner (l.) folgt auf Broll als Direktor einer der größten Abteilungen des Landes Südtirol. (Foto: LPA/Abteilung Forstwirtschaft)

Bozen – Drei Jahre lang hat Mario Broll die Landesabteilung Forstwirtschaft geleitet. Nach dessen Pensionierung ist seit gestern Günther Unterthiner neuer Direktor.

Die Landesabteilung Forstwirtschaft – eine der größten Abteilungen der Landesverwaltung – hat einen neuen Direktor: Mario Broll tritt die Pension an und hatte gestern seinen letzten Arbeitstag; auf ihn folgt ab heute Günther Unterhiner.

Mario Broll war nach seinem Studium der Forstwissenschaften als Forstwache in der Forststation Ritten tätig und hat anschließend mehrere Jahre im Landesamt für Forstplanung gearbeitet. Als Direktor des Forstinspektorates Bozen 2 und des Forstinspektorates Schlanders konnte er viel wertvolle Erfahrung in den Bezirken sammeln. Bevor er in den letzten drei Jahren als Direktor der Abteilung Forstwirtschaft tätig war, war er stellvertretender Abteilungsdirektor.

Südtirols Land- und Forstwirtschaftslandesrat würdigt den langjährigen Einsatz des scheidenden Abteilungsdirektors: “Mario Broll hat die Südtiroler Forstwirtschaft geprägt. Mit fachlichem Wissen und seinem positiven Zugang zu komplexen Aufgabenstellungen hat er den ländlichen Raum in Südtirol mitgestaltet.”

Ressortdirektor Klaus Unterweger hebt zudem hervor, dass die Aufräumarbeiten des Sturmtiefs Vaia 2018 maßgeblich von Mario Broll koordiniert worden sind. Sowohl der zuständige Landesrat als auch Unterweger danken Broll: Er habe dazu beigetragen, “dass die Qualität der Südtiroler Wälder ein Vorzeigemodell geworden sind.”

Brolls Nachfolger Günther Unterthiner war bisher Leiter des Forstinspektorates Brixen sowie stellvertretender Abteilungsdirektor. Als neuer Direktor der Abteilung Forstwirtschaft trägt er künftig die Verantwortung für Wälder, Almen, Wiesen und Weiden Südtirols.