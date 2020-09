Gutes tun für Körper und Seele

Meran – Nach einem wunderschönen Spätsommer mit vielen warmen Tagen endet die Freibadsaison im Thermenpark mit September. Das Programm für Gesundheit und Wohlbefinden in der Therme Meran geht in einen goldenen Herbst über: Jede und jeder kann etwas zur Stärkung des Organismus und zur Vorbereitung auf die kalte

Jahreszeit tun.

Als Kompetenzzentrum für Gesundheit und Wohlbefinden bietet die Therme Meran ein attraktives Programm, das gerade auch im Herbst viele interessante Angebote bereithält. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und in großzügigen Räumlichkeiten mit viel Platz lässt sich das Angebot der Therme Meran unbeschwert genießen.

In Pools und Sauna steht gesundes Wohlbefinden auf dem Programm. Saunieren stärkt das Immunsystem und den Kreislauf, entschlackt die Haut, trainiert die Gefäße und macht müde Muskeln wieder munter. Gesundes Saunieren, wenn es draußen ungemütlich kalt ist, ist in der großen Finnischen Außensauna oder der Innensauna, den beiden Dampfbädern und der Bio-Heusauna möglich. Etwas Besonderes ist der Schneeraum zum Abkühlen.

Besonders angenehm und attraktiv wird ein Aufenthalt in der Therme Meran durch die großzügig gestalteten Ruheräume, die sich auf zwei Ebenen in einem eigenen Glaskubus erstrecken und von allen Bereichen aus zugänglich sind – mit Lounges, Feuerstellen und viel Platz zum Entspannen.

Vier einladende Pool Suiten, die für bis zu drei Personen in Kombination mit Wohlfühlpaketen buchbar sind, ermöglichen viel Privatsphäre: Es sind Spa-Rückzugsräume mit edler Ausstattung, Möbeln, einem Whirlpool sowie privatem Dampfbad, Wasserbett und Toilette. Einzigartig ist der Panoramablick auf die Badehalle. Der Körper kann im Fitness Center der Therme Meran gestärkt werden. Stärkung der Gelenke, Kraft und Beweglichkeit im Alter erhalten, etwas gegen Übergewicht tun oder einfach gesunde Bewegung – dies können die persönlichen Ziele sein, die es mit dem Trainerteam des Fitness Center festzulegen gilt.

Heilendes Thermalwasser

Das vom Gesundheitsministerium anerkannte Thermalwasser der Therme Meran stammt vom Vigiljoch. Es entfaltet seine positive Wirkung bei chronischen Atemwegs- und rheumatischen Gelenkserkrankungen. Inhalationen mit dem Thermalwasser werden vor allem bei chronischer Bronchitis, Asthma, Stirn- und Kieferhöhlenentzündungen oder Polypen eingesetzt. Inhalationen sind eine gute Vorbeugung für die kalte Jahreszeit, um sich vor Erkältungen und Atemwegserkrankungen zu schützen. Die lindernde Wirkung der

Inhalationen mit dem Thermalwasser bei Allergien und chronischen Atemwegserkranken wurde durch wissenschaftliche medizinische Studien bestätigt.

Besondere Maßnahmen für einen entspannten Aufenthalt

Die Therme Meran hat besondere Maßnahmen ergriffen, um einen Aufenthalt möglichst angenehm vorab zu organisieren und damit äußerst entspannt und sicher verbringen zu können. Über eine eigene App lässt sich das gewünschte Thermenticket reservieren und zum gebuchten Termin bequem per Vorzugsspur beim Schalter abholen. Die Registrierung zur Nutzung des Service ist unter www.termemerano.it/go möglich – die Besucherzahlen sind begrenzt.

Abonnenten des Fitness Center können über die App zudem die Kurse bequem von zuhause aus einbuchen. Alle anderen Dienstleistungen in der MySpa sowie medizinische Visiten können wie immer per Reservierung in Anspruch genommen werden.