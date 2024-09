Handelskammer Bozen: Zwölf neue Mentorinnen geschult

Von: mk

Bozen – Erfahrene Unternehmerinnen stehen Jungunternehmerinnen im Zuge des Mentoring-Programmes der Handelskammer Bozen unterstützend zur Seite. Gestern Nachmittag haben zwölf weitere Frauen die Schulung zur Mentorin erfolgreich absolviert.

Von Profis lernen, so lautet die Devise des Mentoring-Programmes der Handelskammer Bozen. Zwölf erfahrene Unternehmerinnen wurden gestern in Zusammenarbeit mit dem Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums und den Verbänden für ihre ehrenamtliche Aufgabe als Mentorinnen geschult. In Zukunft können sich Jungunternehmerinnen mit ihren Fragen an sie wenden.

„Die geschulten Mentorinnen geben Jungunternehmerinnen Tipps für den Unternehmensstart und stehen ihnen unterstützend zur Seite. Denn wer schon langjährige Erfahrung im eigenen Gewerbe hat, kann Neustarterinnen wichtige Hinweise mit auf den Weg geben“, so Annemarie Kaser, Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen.

Ziel der Schulung war es, die Unternehmerinnen auf ihre Aufgaben als Mentorinnen vorzubereiten. Elisabeth Graf, freiberufliche Beraterin, Coach und Supervisorin, hat den Frauen den Ablauf eines Mentoring-Gesprächs erläutert. Sie gab Hinweise zu Ort, Rahmenbedingungen und Vorbereitung des Gesprächs, gab Tipps für die Gesprächseröffnung, den Gesprächsablauf und den Gesprächsabschluss sowie zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Gesprächs und betonte die Wichtigkeit von Empathie und Feedback. Zudem teilte sie mit den Teilnehmerinnen Erfahrungswerte zum Mentoring.

Erfolgreich abgeschlossen wurde die Schulung von Judith Egger, Büroleiterin und Beraterin bei clavis Kommunikationsberatung; Melanie Gschwenter, Leiterin der Abteilung Personalentwicklung und Zentrale Dienste der Loacker AG; Katrin Höller, Eigentümerin der Höller GmbH; Franziska Hübsch, Beraterin für Weingüter; Evelyn Kirchmaier, Generaldirektorin von Markas; Marion Künig, Unternehmerin im Bereich Social Media Marketing und Kommunikation; Sylvia Lehnig, Architektin und Expertin für Vereinbarkeit Familie und Beruf; Alexandra Leitner, Vorstandsmitglied und Leiterin der Abteilung Organisation und Personalentwicklung der Loacker AG; Astrid Marinelli, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin; Silvia Paler, Rechtsanwältin; Evi Pichler, Unternehmerin im Bereich Kommunikation und Elisabeth Tocca, Unternehmerin im Bereich Mode und Bekleidung.

Jungunternehmerinnen können sich online auf der Seite der Handelskammer Bozen für ein Mentoring anmelden. Weitere Informationen erteilt der Bereich EEN der Handelskammer Bozen.