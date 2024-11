Handelskammer informiert Ã¼ber das Erb- und Steuerrecht

Von: mk

Bozen – Gestern informierte die Handelskammer Bozen in ihrem Sitz in Bozen im Rahmen der Veranstaltung „Treffpunkt Unternehmensnachfolge“ über die wichtigsten Aspekte des Erb- und Steuerrechts bei der Unternehmensübergabe. Zahlreiche Teilnehmende informierten sich über die Herausforderungen der Unternehmensnachfolge im Erbfall und erhielten praxisnahe Tipps zur erfolgreichen Übergabe des Unternehmens an die nächste Generation.

Eine gut geplante Nachfolge ist der Schlüssel, um die Fortführung eines Unternehmens zu sichern und gleichzeitig familiäre wie finanzielle Interessen zu wahren. Die Rolle der Handelskammer Bozen ist es, Südtirols Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Prozess umfassend zu unterstützen.

Irmgard Lantschner, Leiterin des Bereichs Unternehmensentwicklung der Handelskammer Bozen, hob in ihrer Begrüßung die Bedeutung der gestrigen Veranstaltung hervor: „Wir möchten den Betrieben Werkzeuge in die Hand geben, um den Übergabeprozess gezielt und rechtssicher zu gestalten. Nur so kann der wirtschaftliche Fortbestand gesichert werden.“

Anschließend präsentierte Sabine Platzgummer die Angebote des Services für Unternehmensnachfolge der Handelskammer Bozen.

Die Juristin Marion Di Gallo Oberhollenzer erklärte, welche Schritte bei der Eröffnung einer Erbschaft eingeleitet werden müssen, was bei einer Annahme oder bei einem Verzicht einer Erbschaft berücksichtigt werden muss, welche Unterschiede zwischen der gesetzlichen und der testamentarischen Erbfolge bestehen, welche unterschiedlichen Testamentsformen möglich sind und wann ein Familienvertrag eine geeignete Lösung darstellen kann.

Steuerberater Emmerich Griesser gab wertvolle Einblicke in steuerliche Fragestellungen der Unternehmensnachfolge. Insbesondere erhielten die Teilnehmenden einen Überblick über die steuerlichen Bestimmungen in Bezug auf Erbschaft und Schenkung und in welchen Fällen Steuerbefreiungen möglich sind.

Im Anschluss an die Vorträge nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich im Rahmen eines Meinungsaustauschs mit den Experten und Expertinnen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Für weitere Informationen steht der Service für Unternehmensnachfolge der Handelskammer Bozen zur Verfügung.