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Große Freude bei der Sporthilfe

Hauptpreis der Sporthilfe-Lotterie geht nach Nals

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 18:18 Uhr
Die glückliche Gewinnerin Christina Thurner (links) mit Andreas Barchetti und Alexia Demez.
Südtiroler Sporthilfe
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Von: mk

Nals – Christina Thurner aus Nals freut sich über den Hauptgewinn der großen Sporthilfe-Lotterie – einen Citroën C3 von der Barchetti Group. Die ehemalige Mountainbikerin, frühere Sporthilfe-Athletin und Teilnehmerin des Sporthilfe-Ausbildungsprogrammes GREAT SEASON bewies beim Kauf ihres Loses das richtige Händchen und konnte ihr Glück kaum fassen, als sie als Gewinnerin gezogen wurde. Die offizielle Übergabe des Fahrzeugs fand in angenehmer Atmosphäre im Sitz der Barchetti Group in Bozen statt. Im Bild die glückliche Gewinnerin Christina Thurner (links), Andreas Barchetti von der Barchetti-Group und Alexia Demez (Vizedirektorin der Südtiroler Sporthilfe).

Die Südtiroler Sporthilfe bedankt sich herzlich bei Barchetti für die wertvolle Unterstützung und die langjährige Partnerschaft. Solche Kooperationen tragen wesentlich dazu bei, junge Talente und Athletinnen sowie Athleten auf ihrem sportlichen Weg zu fördern. Gleichzeitig gilt ein großes Dankeschön allen Loskäuferinnen und Loskäufern, Eventveranstaltern, die Südtiroler Sparkasse und die Unternehmen, die Preise zur Verfügung gestellt haben.

Und für alle, die diesmal nicht gewonnen haben: Die nächste große Sporthilfe-Lotterie startet bereits wieder im November!

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