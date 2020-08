Heimplätze im Bozner “Elisabethinum” auch für Universitätsstudenten

Bozen – Im Herbst stehen erstmals 49 Heimplätze im “Elisabethinum” Uni-Studierenden zur Verfügung. Im Zuge der nächsten drei Jahre sollen es mehr werden. Das hat die Landesregierung beschlossen.

In Südtirols Landeshauptstadt sei der der Bedarf an Wohnplatz für Studenten groß, weiß der zuständige Landesrat für Bildungsförderung: “Die Anzahl der Anträge von Universitätsstudentinnen und Universitätsstudenten ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen”. Es sei daher notwendig, dass Hochschülerinnen und Hochschüler im Herbst im Studentenheim “Elisabethinum” in der Bozner Runkelsteinstraße Unterkunft fänden.

Auf Antrag des zuständigen Bildungslandesrats hat die Landesregierung in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, dass bereits im akademischen Jahr 2020/2021 von den insgesamt 82 Wohnheimplätzen voraussichtlich 49 Heimplätze erstmals an Studierenden der Universität gehen. Die verbleibenden Heimplätze bleiben den Schülerinnen und Schülern der Landesfachschule für Sozialberufe “Hannah Arendt” vorbehalten. In einem Zeitraum von drei Jahren soll dann die Anzahl der im “Elisabethinum” untergebrachten Uni-Studierenden schrittweise erhöht, und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Landesfachschule reduziert werden.

Das fünfstöckige Bozner Studentenheim “Elisabethinum” bewohnten in den vergangenen Jahren Schülerinnen und Schüler der Landesfachschule “Hannah Arendt”. Inzwischen wurden für den Großteil der Schülerinnen und Schüler angemessene Alternativen gefunden. Ab dem akademischen Jahr 2022/2023 werden schließlich alle 82 Wohnheimplätze im “Elisabethinum” den Universitätsstudentinnen und Universitätsstudenten zur Verfügung gestellt werden können. Bis dahin aber werden sich die Studierenden der Freien Universität Bozen das Wohnheim mit den “Hannah Arendt”-Schülerinnen und Schülern teilen.