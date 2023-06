Herbizid Glyphosat: Verbrauch in Südtirol geht zurück

Bozen – Auch in Südtirol kommt das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat noch zum Einsatz, berichtet die Sonntagszeitung “Zett“.

So wird es im Obst- und Weinbau, bei Landesstraßen oder aber im Privatbereich genutzt. Doch weil seit einigen Jahren die Kritik an dem Mittel wegen möglicher gesundheitlicher Folgen immer mehr zunimmt und eine Verlängerung der Zulassung in der EU fraglich ist, suchen auch die Anwender vermehrt nach anderen Lösungen oder reduzieren den Verbrauch auf das Nötigste.

Im Weinbau wurde der Glyphosat-Einsatz in den vergangenen Jahren stark reduziert und der Trend macht sich auch im Apfelanbau bemerkbar, so Robert Wiedmer, Koordinator und Bereichsleiter Obstbau beim Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau.

