HGV ehrte Gottfried Schgaguler

Von: mk

Bozen – Im Rahmen der Jahresversammlung des Bezirkes Bozen und Umgebung des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) wurden fünf ausgeschiedene Ortsobleute sowie zwei ehemalige Landesausschussmitglieder für ihre Tätigkeit im HGV geehrt. „Ohne das ehrenamtliche Engagement unserer Funktionärinnen und Funktionäre würde unser Verband nicht funktionieren“, unterstrich HGV-Bezirksobmann Daniel Stuflesser.

Im letzten Jahr wurden landesweit sämtliche Wahlen auf Orts-, Gebiets-, Bezirks- und Landesebene durchgeführt und abgeschlossen. „Wir werden unsere Funktionärinnen und Funktionäre vor Ort durch die Stabstelle Ehrenamtsmanagement im HGV stärken und sie bei der Organisation von diversen Veranstaltungen unterstützen“, informierte Präsident Klaus Berger.

Die Geehrten

Im Rahmen der Bezirksversammlung wurde Gottfried Schgaguler für seinen außergewöhnlichen und langjährigen Einsatz für den HGV feierlich geehrt. Schgaguler stand dem Bezirk Bozen und Umgebung 16 Jahre lang als Bezirksobmann vor und war von 1981 bis 2025 Mitglied des Landesausschusses des HGV. Darüber hinaus engagierte er sich auch als Vizepräsident des Verbandes.

Während seiner langjährigen Tätigkeit suchte Schgaguler stets den direkten Austausch mit den Mitgliedern und setzte sich mit großem Nachdruck dafür ein, die Ortsgruppen aktiv und lebendig zu halten. „Mit großem Einsatz, Bodenständigkeit und einem feinen Gespür für die Anliegen der Mitglieder hast du unseren Bezirk maßgeblich geprägt. Du warst immer überzeugt davon, dass Interessen nur dann wirksam vertreten werden können, wenn man vor Ort präsent ist und den persönlichen Austausch pflegt“, betonte Bezirksobmann Daniel Stuflesser in seiner Laudatio.

Sichtlich bewegt zeigte sich Gottfried Schgaguler selbst bei der Ehrung: „Für mich ist das heute ein ganz besonderer Moment. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über all die Jahre unterstützt und begleitet haben. Es war mir stets eine Freude, mich für die Mitglieder und unseren Sektor einzusetzen und gemeinsam neue Möglichkeiten zu schaffen“, so Schgaguler.

Als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung wurden ihm eine Urkunde sowie eine handgefertigte Holzskulptur eines Südtiroler Holzschnitzers überreicht. Dem HGV bleibt er weiterhin als Ortsobmann von Kastelruth/Seis sowie als Ausschussmitglied der Vereinigung HGV 65 Plus erhalten.

Geehrt wurden außerdem: Carmen Moser, Ortsobfrau von Sarntal von 2022 bis 2025; Judith Kelder Schenk, Ortsobfrau von St. Christina bzw. Ortsobfrau von Gröden von 2017 bis 2025; Manuel Franceschini, Ortsobmann von Salurn von 2013 bis 2025; Georg Mathà, Ortsobmann von Andrian von 2009 bis 2025; Georg Wiedenhofer, Ortsobmann von Welschnofen von 2009 bis 2025 sowie Sophie Dellago, Ortsobfrau von Eppan, Gebietsobfrau und Mitglied im Landesausschuss von 2021 bis 2025.