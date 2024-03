HGV-Spitze trifft Quästor Paolo Sartori

Bozen – Der neue Quästor Paolo Sartori hat sich vor kurzem mit der Führungsspitze des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) zu einem ersten Austausch getroffen.

Dabei haben HGV-Präsident Manfred Pinzger und Direktor Raffael Mooswalder darauf verwiesen, dass die Sicherheit für Einheimische und Urlaubsgäste ein sehr gefühltes Thema ist. „Die konsequente Handhabung rund um Ordnung und Sicherheit seitens des Quästors, findet die Zustimmung des HGV, weil eine Tourismusdestination nicht zuletzt auch als sicher wahrgenommen werden will“, unterstreicht HGV-Präsident Manfred Pinzger.

Die Delegation des HGV sprach neben den Einbruchsdiebstählen in vielen Ortschaften auch jene Orte und Gebiete an, wo das Gefühl der Unsicherheit in den letzten Jahren merklich zugenommen hat. „Die Bevölkerung darf nicht das Gefühl der Ohnmacht haben. Deshalb ist die Präsenz von weiteren Sicherheitskräften auf Straßen und Plätzen und konsequentes Handeln zu begrüßen“, unterstreicht HGV-Direktor Raffael Mooswalder.

Quästor Paolo Sartori nutzte das Zusammentreffen auch, um einen Überblick über die Rolle des Tourismus für Südtirols Wirtschaft und Gesellschaft zu erhalten. Auch die Problematik der Zechpreller wurde angesprochen. Der HGV informiert seine Mitglieder umgehend, sobald Fälle bekannt werden, um weiteren Schaden abzuwenden.

Allerdings agieren die Zechpreller sehr trickreich, weshalb die Kontakte zwischen Quästur und HGV noch weiter intensiviert werden. Die HGV-Delegation sicherte dem neuen Quästor in seinem Bemühen, für eine verstärkte Sicherheit in den Städten und Dörfern zu sorgen, seine Unterstützung zu, schreibt der HGV abschließend in der Presseaussendung.