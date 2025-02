Hoch hinaus, aber günstiger

Von: luk

Bozen – Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Martin Vallazza, Direktor des Landesressorts für Infrastrukturen und Mobilität, Helmut Sartori, Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer Südtirols, sowie Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol und der Direktor der Südtiroler Transportstrukturen AG (Sta) Joachim Dejaco haben am 6. Februar in Bozen die Neuauflage der Aktion Seilbahnsommer für 2025 vorgestellt.

Die Vorteile können alle genießen, die bis zum Stichtag 16. Februar 2025 einen SüdtirolPass, den Euregio Family Pass, den SüdtirolPass abo+, den Südtirol Pass 65+ oder den SüdtirolPass free (künftig ein südtirolmobil-Fixpreisabo) besitzen oder beantragen. “Die öffentlichen Verkehrsmittel sind die beste Wahl, wenn es um die Bewegung von A nach B geht. Auch im Sommer 2025 wollen wir die öffentliche Mobilität noch attraktiver machen und Ausflüge in unsere Südtiroler Bergwelt zu reduzierten Preisen ermöglichen”, sagte Mobilitätslandesrat Alfreider.

Bei der Aktion 2025 sind laut Sartori, Präsident der Seilbahnunternehmer Südtirols, 57 Seilbahnen dabei. “Diese bieten den Südtirol-Pass-Kunden im Sommer 2025 einen Preisnachlass von mindestens 30 Prozent an. Die Aktion beginnt mit dem Saisonstart der jeweiligen Seilbahnunternehmen und dauert bis zum Ende der Sommersaison.”

57 Seilbahnen, mindestens 30 Prozent Preisnachlass

Südtirol-Pass-Kunden, die bereits 2024 einen Aufkleber erhalten haben, können diesen auch 2025 nutzen. Wer den Aufkleber entfernt oder 2024 nicht per Post erhalten hat, kann in den südtirolmobil-Infopoints ein Duplikat anfordern. Der Pass samt Aufkleber und Ausweis muss an den Kassen der teilnehmenden Lift- und Seilbahnunternehmen vorgezeigt werden, um den Preisnachlass zu bekommen.

Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale, freut sich, dass die erfolgreiche Aktion wiederholt wird: “Gerade in Zeiten, in denen viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit steigenden Preisen zu kämpfen haben, ist diese Aktion von Land und Seilbahnen sehr willkommen.” Dass man hier einen rechtlich sauberen Weg gefunden habe, um vor allem die in Südtirol Ansässigen zu unterstützen, könne auch Vorbild für andere werden.

Informationen zur Seilbahnsommeraktion und die teilnehmenden Lift- und Seilbahnunternehmen 2025 sind auf dieser Webseite einsehbar. Eines aber vorweg: Die Seilbahnen in Gröden beteiligen sich auch dieses Jahr nicht an der Aktion. Offenbar gibt es weiterhin keinen Bedarf “Sconti” anzubieten.

Den SüdtirolPass kann man online auf der Webseite www.suedtirolmobil.info/de/tickets/ticketfinder/suedtirol-pass beantragen. Bereits in den Südtirol Pass integrierte Seilbahnen (Rittner Seilbahn, Standseilbahn Mendel, Seilbahnen Kohlern, Mühlbach-Meransen, Vöran und Mölten) sind von der Aktion ausgenommen.