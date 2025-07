Hollywood-Feeling in Meran

Von: mk

Meran – Südtirol hat sich in diesen Tagen in ein Mekka der Filmbranche verwandelt. Beim renommierten Audio-Visual Producers Summit 2025 traf sich das internationale Who’s Who der audiovisuellen Welt – und mittendrin: ein Filmprojekt aus Südtirol, das mit einem wichtigen Preis ausgezeichnet wurde. Organisiert wird das Treffen von der APA, dem Verband italienischer audiovisueller Produzenten, Südtiroler Partner des diesjährigen Events sind die Autonome Provinz Bozen und IDM Film Commission Südtirol.

In Rahmen des abschließenden Abends wurde der „Premio Maximo“ an die italienisch-estländisch-lettische Serienproduktion „Von Fock“ verliehen – koproduziert von den Südtiroler Unternehmen Moviemento und Albolina Film. Überreicht wurde die Auszeichnung an Markus Frings (Moviemento) von Antonio Lampis, Ressortdirektor Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung.

Ein Signal, das weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt

Dass der „Premio Maximo“ an ein lokales Projekt verliehen wird, zeugt von Wertschätzung und Prestige, ist aber auch das Ergebnis professioneller Arbeit, kontinuierlicher Aufbauarbeit, strategischer Vernetzung und einer gut funktionierenden Filmförderung, die jährlich mehrere Millionen Euro investiert und damit ein Vielfaches an Wertschöpfung zurück ins Land holt. „Solche Auszeichnungen bestätigen Südtirols wachsende Rolle als Brückenbauer zwischen dem deutsch- und italienischsprachigen Raum – und vielleicht sogar als Sprungbrett für internationale Co-Produktionen“, erklärt Markus Frings. Besonders bedeutsam: Vertreter:innen von RAI Fiction, eine Delegation aus den USA und zahlreiche Südtiroler Filmschaffende waren beim Summit anwesend. Die Bühne ist also bereitet – für Austausch, für neue Allianzen.

Wichtiges Branchenevent

Der Audio-Visual Producers Summit ist ein Projekt der APA, das vom italienischen Kulturministerium (MiC) gefördert, vom Außenministerium (MAECI) und der ITA/ICE unterstützt sowie in Zusammenarbeit mit der Producers Guild of America (PGA) und der Motion Picture Association (MPA) durchgeführt wird sowie mit dem Beitrag von PFX. Hochkarätig besetzte Panels – von Comedy-Exports bis zu internationalen Vertriebsstrategien – liefern Impulse, die die Filmwelt nachhaltig prägen können. Die Teilnehmerliste liest sich wie das Who’s Who der internationalen Produktionsszene: darunter Produzenten von „Django Unchained“, Weggefährten von Eddie Murphy – und mittendrin Südtiroler Filmtalente, die ihre Ideen direkt mit den Größen der Branche teilen können. Der Summit bringt Rom nach Meran – und Hollywood gleich mit: Dass ein Event dieser Größenordnung in Südtirol stattfindet, ist ein strategischer Glücksgriff für die lokale Filmszene. Was bislang in den großen Metropolen entschieden wurde, ist nun in Reichweite – und könnte Türen öffnen. Und wer weiß: Vielleicht entsteht aus einem der Gespräche beim Summit bereits die nächste große Co-Produktion – mit Südtirol als Dreh- und Angelpunkt.