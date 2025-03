Humanitäre Hilfe für die Erdbebenkatastrophe in Myanmar

Caritas stellt 10.000 Euro an Katastrophenhilfe

Von: Ivd

Bozen – Die Caritas Südtirol stellt 10.000 Euro aus ihrem Katastrophenfonds für die humanitäre Krise in Myanmar zur Verfügung, um das internationale Caritas-Netzwerk zu unterstützen, welches die dringendsten Hilfsmaßnahmen koordiniert. „Angesichts der erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen und der mehr als 1.700 bestätigten Opfer ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit anderen Akteuren abzustimmen, um Prioritäten für Maßnahmen festzulegen“, erklärt Beatrix Mairhofer, Direktorin der Südtiroler Caritas.

Nach dem schweren Erdbeben, das Myanmar erschüttert hat, haben die Behörden des Landes den Notstand ausgerufen. Während Rettungskräfte und Freiwillige unter den Trümmern nach Überlebenden suchen, unterstützt das Caritas-Netzwerk die lokalen Diözesen: „Die Caritas Österreich und die Österreich sind vor allem mit der Situation in Mandalay, das am stärksten betroffen ist, in Kontakt“, berichtet Marion Rottensteiner von der Katastrophenhilfe der Caritas Diözese Bozen-Brixen. „Im Moment ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit den lokalen Behörden und anderen Organisationen abzustimmen, um eine rasche und konkrete Einschätzung der Notlage zu erhalten und die dringendsten Maßnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung festzulegen.“

Neben der steigenden Zahl der Todesopfer sind auch Gebäude, Versorgungseinrichtungen, die elektrische Infrastruktur, Straßen und Telekommunikationseinrichtungen stark beschädigt. Dies erschwert den Informationsfluss in vielen Regionen des Landes, in dem seit Jahren Bürgerkrieg herrscht.

Um die humanitäre Arbeit in Myanmar zu unterstützen, können Sie eine Spende auf eines der folgenden Caritas-Konten überweisen und als Verwendungszweck „Katastrophenhilfe/ Myanmar“ angeben.

Spenden gehen an:

Raiffeisen-Landesbank – IBAN: IT42F0349311600000300200018

Sparkasse Bozen – IBAN: IT17X0604511601000000110801

Südtiroler Volksbank – IBAN: IT12R0585611601050571000032

Intesa Sanpaolo – IBAN: IT18B0306911619000006000065