„Ich, du, wir. Gemeinsam" seit zehn Jahren
Südtiroler Freiwilligenmesse auf der Herbstmesse

„Ich, du, wir. Gemeinsam“ seit zehn Jahren

Montag, 03. November 2025 | 14:21 Uhr
Integration Ehrenamt Hände
Unsplash
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Südtiroler Freiwilligenmesse feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen und lädt von Donnerstag bis Sonntag im Rahmen der Bozner Herbstmesse in der Messehalle unter dem Motto „Ich, du, wir. Gemeinsam seit 10 Jahren!“ zum Mitmachen, Kennenlernen und Vernetzen ein.

An vier Messetagen – jeweils von 9.30 bis 18.30 Uhr – präsentieren sich 43 soziale Vereine und Organisationen, die ihre Angebote vorstellen und über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements in Südtirol informieren. Die ausstellenden Vereine sind in der Halle C/D – Stand C21/50 anzutreffen. Besucher erhalten die Gelegenheit, sich direkt mit Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen auszutauschen und Einblicke in die vielfältigen Tätigkeitsbereiche zu gewinnen.

„Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Pfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Freiwilligenmesse zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viele Menschen bereit sind, sich für andere einzusetzen und wie bereichernd dieses Engagement für alle Beteiligten ist“, betont Brigitte Hofmann, Leiterin der Freiwilligenarbeit der Caritas und Mitglied des Organisationsteams.

Die Messe versteht sich nicht nur als Informationsplattform für Interessierte, sondern auch als Ort der Begegnung und der Zusammenarbeit. Sie fördert die Vernetzung zwischen den Organisationen und trägt dazu bei, die Qualität und Sichtbarkeit der Freiwilligenarbeit in Südtirol nachhaltig zu stärken.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Amt für Senioren und Sozialsprengel, der Caritas Diözese Bozen-Brixen, dem Dachverband für Soziales und Gesundheit, dem Weißen Kreuz und der Gemeinde Bozen, in Zusammenarbeit mit der Messe Bozen. „Freiwilligenarbeit ist mehr als Unterstützung – sie ist eine wichtige Investition in unsere gemeinsame Zukunft. Deshalb setzen wir uns dafür ein, das Ehrenamt in Südtirol weiter zu stärken und die Menschen zu unterstützen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen“, unterstreichen die Organisatoren der Veranstaltung.

Ein kleiner, besonderer Festakt zum Jubiläum findet am Donnerstag um 10.15 Uhr am Stand der Freiwilligenmesse statt und zwar für die sechs Vereine, die seit der ersten Ausgabe mit dabei sind: Donne Nissà Frauen APS, Lebensberatung für die bäuerliche Familie, Verein für Sachwalterschaft VFG, CIRS Südtirol, Verein Freiwillige in Familien- und Seniorendienst EO sowie Montessori.coop.

Die offizielle Eröffnung der Herbstmesse findet hingegen um 11.00 Uhr statt.

Weitere Informationen zu den Ausstellern und zum Rahmenprogramm finden Interessierte unter www.freiwilligenmesse.bz.it, telefonisch unter 0471 304 330 oder mittels E-Mail an info@freiwilligenmesse.bz.it.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

© 2025 First Avenue GmbH
 