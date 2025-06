Im Aostatal gibt es europaweit am meisten Pkw pro Einwohner – und in Südtirol?

So wichtig sind Autos für die Südtiroler

Von: mk

Bozen – Europaweit nimmt die Anzahl der Autos ab. Was trotzdem auffällig ist: Im Jahr 2023 befanden sich die drei Regionen mit dem höchsten Motorisierungsgrad allesamt in Italien. Das Aostatal führt die Liste mit beeindruckenden 2.295 Pkw pro 1.000 Einwohner an. Es folgen die Autonome Provinz Trient mit 1.521 Pkw pro 1.000 Einwohner und Südtirol, das mit 915 Pkw pro 1.000 Einwohner auf dem dritten Platz landet.

Laut der jüngsten Erhebung von Eurostat ist dieser außergewöhnlich hohe Motorisierungsgrad nicht nur auf die geografischen Gegebenheiten des Aostatals zurückzuführen, sondern auch auf günstigere steuerliche Rahmenbedingungen für die Zulassung von Fahrzeugen.

Im Jahr 2023 lag der EU-weite Durchschnitt bei 0,55 Pkw pro Einwohner, was einem leichten Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2022 entspricht, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Unter den Top-Ten-Regionen mit dem höchsten Motorisierungsgrad befinden sich insgesamt sechs italienische Regionen. Die restlichen Plätze werden von jeweils einer Region aus Finnland, Griechenland und den Niederlanden eingenommen.

Eurostat betont, dass die regionalen Motorisierungsraten (Pkw pro 1.000 Einwohner) zwar oft mit den wirtschaftlichen Bedingungen korrelieren, aber auch durch spezifische Umstände beeinflusst werden können – wie etwa von den vorteilhaften steuerlichen Rahmenbedingungen, wie sie im Aostatal anzutreffen sind.