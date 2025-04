Im Stil eines “Sarner Janggers”: Luxushandtaschen aus Südtirol

Von: luk

Sarntal – Vom Sarntal in Südtirol in die Welt hinaus: Das römische Label Fendi lässt dort exklusive Handtaschen in limitierter Auflage fertigen. Für zwei lokale Handwerker ist das eine große Ehre aber auch jede Menge Arbeit.

Offenbar hat das Handwerk der Sarner Wollweberei und jenes der Federkielstickerei das Modehaus inspiriert. Fendi hat daraus eine limitierte Zahl eigener Handtaschen anfertigen lassen.

Die Luxusmodeaccessoires etwa im Stile eines “Sarner Janggers” sind also nur für eine exklusive Klientel gedacht.

