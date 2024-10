Initiative für Angehörige: Betreuung von Demenzkranken zu Hause

3,4 Millionen zuhause Betreute in Italien

Von: Ivd

Bozen – In Südtirol leben über 13.000 Menschen mit Demenz – eine Zahl, die jährlich um etwa 1.200 Neudiagnosen steigt. Für Angehörige, die oft unerwartet in die Rolle des Pflegenden schlüpfen, ist das eine Herausforderung, die an die Grenzen der Belastbarkeit führt. Um diese Menschen zu unterstützen, hat der Verein Alzheimer Südtirol (ASAA) das Projekt „Sollievo – Miteinander“ ins Leben gerufen.

Mit Unterstützung der Volksbank Südtirol ermöglicht das Projekt kostenlose Hausbesuche und Beratungen, die praktische Hilfestellungen bieten und Angehörigen Rückhalt geben sollen. „Noch nie war diese Unterstützung so notwendig wie heute,“ betont ASAA-Präsident Ulrich Seitz und verweist auf lange Wartezeiten für ärztliche Leistungen und Pflegeeinstufungen.

Viele Angehörige sind mit der Pflege unvorbereitet konfrontiert, da 75 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Italien – circa 3,4 Millionen – im eigenen Heim versorgt werden. In Südtirol übernehmen diese Verantwortung überwiegend Familienmitglieder ohne Erfahrung, was schnell zu Überforderung führt.

Ganzheitliche Ansätze für bessere Lebensqualität

Um den Alltag der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu erleichtern, bietet der Verein nicht nur psychologische Unterstützung, sondern setzt auf praktische Maßnahmen wie Ergotherapie und Logopädie. Die Ergotherapie fördert die Selbstständigkeit der Betroffenen, indem sie ihnen ermöglicht, gewohnte Handlungen im Alltag aufrechtzuerhalten. „Oft sind es kleine Erfolge, die große Unterschiede machen, wie das selbstständige Duschen oder ein einfaches Mittagessen zuzubereiten“, erklärt Seitz.

Die Logopädie hilft zudem, Kommunikations- und Schluckstörungen zu mindern – ein häufiges Problem bei Demenz. „Das Sprachvermögen leidet schon früh im Krankheitsverlauf, was es Betroffenen erschwert, ihre Bedürfnisse klar zu äußern“, so Seitz. Die ASAA möchte den Demenzkranken und ihren Familien mehr Lebensqualität bieten, indem sie die Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen stärkt und Schluckprobleme lindert.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 800 660 561 oder der E-Mail-Adresse info@asaa.it an den Verein Alzheimer Südtirol wenden.