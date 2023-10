Inspiration, Austausch, Aufbruch: Das war das erste Thrive Festival

Bruneck – Insgesamt 800 Personen haben sich selbst von der Stimmung und den Themen beim Thrive Festival, dem ersten Festival in Südtirol und Italien für Female* Empowerment & Personal Growth, überzeugt. „Gedeihen“ und „Aufblühen“ bedeutet thrive im Englischen. Dieser Wortbedeutung folgend sollte das Festival für die Aufbereitung eines Nährbodens für lösungsorientierten Wandel, für mehr Chancengleichheit und eine lebenswerte Zukunft sorgen. Offenbar ist das gelungen.

Das erst kürzlich eröffnete und damit zum ersten Mal voll ausverkaufte NOBIS Bruneck war in allen Stockwerken mit Leben gefüllt. Gleich zum Tagesanfang sorgte ein Highlight für die richtige Stimmung: Tamara Lunger, soeben von einer Tour aus Patagonien zurück, ließ an ihrem Leben, ihren Erlebnissen und Erfahrungen als Extrembergsteigerin teilhaben.

Danach eröffnete das Panel „Familie, Beruf, Gesundheit“ den Dialog über Vereinbarkeiten und Optimierungspotenziale. Workshops, Coachings und World Café rundeten den Vormittag ab – und wer einfach die Atmosphäre genießen wollte, nutzte die Verpflegung durch die Südtiroler Bäuerinnen und das Get-together bei Musik von Afzack.

Am Nachmittag fand das zweite Panel zum Thema „Werte von morgen“ statt, bei dem Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten aus Südtirol die Diskussionsrunde bereicherten. Gefolgt vom Start-Up-Pitch, in welchem drei Start-Upperinnen ihre Geschäftsidee in der Seed-Phase einer prominent besetzten Jury vorstellten. Anschließend ging es mit zusätzlichen Angeboten für die persönliche Weiterentwicklung weiter.

Der Abend begann mit einer Keynote von Trendforscher und EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji und endete mit Konzerten vom Wiener Schmusechor und ANGER sowie und mit einem Closing Event im ECK Museum of Art.

„Wir sind überwältigt – was vor gut zwei Jahren als kleine Idee begann, ist am Samstag mit vollem Erfolg über die Bühne gegangen und hat den Grundstein für echte Veränderung gelegt. Das Feedback auf unser Festival ist enorm, Hotels waren ausgebucht, die Menschen sind von allen Regionen Südtirols, aus Deutschland und Österreich angereist. Wir sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns auf alles, was jetzt kommt,“ so Nora Dejaco, Präsidentin, Initiatorin und Intendantin des Festivals.

Nora Dejaco ist gebürtige Bruneckerin, lebt seit über 20 Jahren in Wien und Bruneck. In ihrer beruflichen Laufbahn hat sie ein Start-Up mit aufgebaut und internationale Marken im Kommunikationsbereich und Marketing betreut. Heute ist sie spezialisiert auf Ecosystem Engagement Projekte und Community Building in den Bereichen Mobilität, Female* Empowerment und Kultur. Zusätzlich ist sie ausgebildete Mentalcoachin.

Zu den Teilnehmern gehörte auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, der das Festival besuchte und an der Panel-Diskussion zum Thema „Werte von morgen“ für einen generationsübergreifenden Dialog mitwirkte. „Hier vor Ort zu erleben, was dieses engagierte Team auf die Beine gestellt hat, ist beeindruckend. Wir freuen uns sehr, dass eine Veranstaltung dieses Formats und in dieser Qualität hier in Bruneck stattfindet. Thrive spricht Themen an, die für uns als Gesellschaft so wichtig sind und immer wichtiger werden,“ so Arno Kompatscher.

Thrive Folgeprojekte 2024 bereits fixiert

Das Festival ist der gelungene Auftakt zu einem wachsenden Verein und weiteren gesellschaftsrelevanten Projekten, die bereits in die Umsetzung gehen. Ab sofort können sich Interessierte für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft anmelden und von der Peer-2-Peer-Community profitieren, die sich gegenseitig im beruflichen wie privaten Wachstum unterstützt. Darüber hinaus bietet Thrive Zugang zu einer Vielzahl von spannenden Projekten, die für 2024 bereits fixiert sind:

Thrive startet etwa die erste Women in Tech-Reihe in Südtirol: Alle, die in technischen Berufen arbeiten oder sich dafür interessieren, können an Vorträgen, Workshops und berufsrelevantem Austausch teilnehmen.

Gemeinsam mit Youkando.it startet Thrive zwei Role Model-Programme. Sie sollen Schülerinnen und Schülern sowie Studentinnen und Studenten die Möglichkeit geben, mit Menschen zu sprechen, die spannende Karrierewege eingeschlagen haben, sich mit ihnen in regelmäßigen Sitzungen auszutauschen und ihren ganz eigenen Weg zu finden – unabhängig von Rollenklischees.

Thrive as a leader

In Zusammenarbeit mit HUMAN&HUMAN entwickelt Thrive ein drei- bis viertägiges Programm für Führungskräfte, das Frauen helfen soll, ihre eigenen Ziele zu definieren und zu erreichen, andere zu führen und die nächste Stufe ihrer Karriere zu schaffen.

Diversity, Equity, Inclusion – Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration werden als Themen für Unternehmen immer wichtiger. Gemeinsam mit Susanne Dammer startet Thrive einen DEI-Stammtisch. So kann mit spannenden Referentinnen und Referenten vermittelt werden, wie DEI im Alltag – beruflich wie privat – besser integriert und gelebt werden können.

Mit dem Thrive Mentoring & Coaching-Programm eröffnet Thrive ab 2024 ein eigenes Mentoring- und Coaching-Angebot, das für alle Menschen und den weiteren Lebensweg Orientierung und Unterstützung bietet. Ziel ist es, begleitet an Herausforderungen zu arbeiten, das volle Potenzial entfalten und nutzen zu können.

Thrive Community Meet-Ups

Auch nach dem Festival trifft sich die Thrive Community regelmäßig – nicht nur zum Ideenaustausch, sondern auch für Vorträge von spannenden Referent:innen, Workshops und Peer-2-Peer-Formate.

Das Thrive Festival 2024 ist ein gelungener Auftakt. „Wir haben mehr als bewiesen, dass das Interesse an unseren Themen groß und der Wunsch nach Veränderung stark präsent ist. Jetzt liegt es an uns und jedem einzelnen Individuum, aktiv zu werden, die Energie weiter zu tragen und selbst aktiver Teil des Wandels zu werden,“ freuen sich Nora Dejaco und ein motiviertes Kernteam aus über 20 Mitgliedern bereits auf die Folgeprojekte, für die man sich bereits jetzt via Website voranmelden kann: https://www.thrivefutureprojects.com

Weitere Informationen: www.wethrive.it