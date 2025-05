Internationale Tagung „Arbeit und Wohnen” in Brixen

Von: Ivd

Brixen – Der Zugang zu leistbarem Wohnraum ist eine der drängendsten sozialen Herausforderungen unserer Zeit, findet das Bildungs- und Energieforum. Vor diesem Hintergrund veranstalten das Bildungs- und Energieforum in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen nächsten Donnerstag und Freitag eine internationale Tagung in der Cusanus Akademie in Brixen.

In vielen europäischen Ländern verschärft sich der Mangel an bezahlbarem Wohnraum zunehmend. Steigende Mietpreise, eine wachsende Nachfrage, ein veralteter Wohnungsbestand sowie unzureichende staatliche Interventionen belasten insbesondere einkommensschwache und benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Das zweitägige Seminar beleuchtet die unterschiedlichen Wohnungspolitiken in Europa und analysiert die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt. Zugleich werden konkrete Lösungsansätze präsentiert,wie Mietpreiskontrollen, sozialer Wohnbau, alternative Wohnformen wie Co-Housing und generationenübergreifendes Wohnen, genossenschaftliche Modelle sowie urbane, steuerliche und ökologische Rahmenbedingungen.

Experten aus verschiedenen europäischen Ländern werden praxisnahe Strategien vorstellen, mit dem Ziel, den Zugang zu leistbarem Wohnraum zu verbessern und die wirtschaftliche Teilhabe zu stärken.