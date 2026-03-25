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Weiterbildung, Hotelmesse und neue Projekte

Italienische Landeshotelfachschule “Ritz” und hds arbeiten zusammen

Mittwoch, 25. März 2026 | 12:39 Uhr
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Von: mk

Bozen/Meran – Die italienische Landeshotelfachschule “Ritz” in Meran und der Handels- und Dienstleistungsverband (hds) haben bei einem Treffen ihre Zusammenarbeit bekräftigt. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Schule und Wirtschaft zu stärken und neue Chancen für Ausbildung und berufliche Entwicklung zu schaffen. Im Mittelpunkt standen spezialisierte Ausbildungen zur Pizzabäckerin und zum Pizzabäcker, darunter auch 180-stündige Qualifizierungskurse.

“Dank der Unterstützung des Handels- und Dienstleistungsverbandes kann der Kurs besser im Land bekannt gemacht werden und die Zusammenarbeit mit den Betrieben wird enger. Diese bringen zusätzliche praktische Erfahrungen in den Unterricht ein”, sagte Schuldirektorin Coretta Ceretta.

Auch der Landesrat für Italienische Bildung Marco Galateo betonte die Bedeutung der Weiterbildung: “Die kontinuierliche Weiterbildung ist wichtig, um Kompetenzen zu erweitern, aber auch um neue berufliche Wege einzuschlagen.”

Beim Treffen wurden auch neue gemeinsame Projekte besprochen. Ein Thema war die Hotel 2026 in Bozen. Die Hotelmesse gilt als wichtige Fachmesse für das Gastgewerbe. “Die Suche nach qualifiziertem Personal ist eine große Herausforderung für die Betriebe. Deshalb ist es wichtig, in strukturierte und anerkannte Ausbildung zu investieren”, sagte Lorena Sala vom Handels- und Dienstleistungsverband.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt

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