Jeder Beitrag zählt am Giving „Tu es“-Day

Bozen – Der Giving Tuesday ist der weltweite Tag des Gebens. An diesem Tag – heuer am 29. November 2022 – dreht sich alles darum, zu geben: Zeit, Geld oder einfach nur ein Lächeln. Wer Geld gibt, sollte jedoch immer gut prüfen, an wen. Vertrauenswürdige einheimische Organisationen erkennt man am Sicher Spenden Siegel.

Auch dieses Jahr findet der „Tag des Gebens“ – der „Giving Tuesday“ – am Dienstag nach dem „Black Friday“ satt. Diesmal am 29. November.

Der „Giving Tuesday“ ist der weltweite Tag des Gebens und Spendens. Entstanden ist er 2012 in den USA, seither findet er immer am Dienstag nach dem Black Friday statt, der Tag des Konsumrauschs, der das Weihnachtsgeschäft einläutet. Der Giving Tuesday will hingegen die Aufmerksamkeit auf das Schenken, das Spenden und die Großzügigkeit lenken.

Der Giving Tuesday möchte also die Menschen für Großzügigkeit und soziales Engagement mobilisieren. Jedes Engagement zählt. Man sollte aber stets gut prüfen, wen man unterstützt. Darauf macht die Zertifizierungsstelle „Sicher Spenden“ aufmerksam. Es gibt viele, die um Unterstützung bitten und auch dringend brauchen. Nicht immer ist es jedoch leicht zu verstehen, ob die Spendensammlerinnen und -sammler wirklich vertrauenswürdig sind.

Aus diesem Grund wurde in Südtirol vor über zehn Jahren das „Sicher Spenden-Gütesiegel“ ausgearbeitet. Es dient als Hilfe und Orientierung. Die Spenderinnen und Spender können damit schnell erkennen, wer seriös ist und wer nicht. Nur vertrauenswürdige Organisationen, die Spendengelder transparent verwenden, erhalten das Gütesiegel „Sicher Spenden“. Die Organisationen werden von einer unabhängigen Kommission auf Herz und Nieren geprüft. Dadurch können Spenderinnen und Spender darauf vertrauen, dass ihre Spende in die richtigen Hände gelangt.

Trägerinstitutionen des Zertifizierungssystems sind der Dachverband für Soziales und Gesundheit, die OEW – Organisation für Eine solidarische Welt und der VSS – Verband der Sportvereine Südtirols.

Eine Übersicht der vertrauenswürdigen Organisationen gibt es unter Tel. 0471 1882299 oder www.spenden.bz.it.