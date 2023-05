Jenesien: Handwerk gestaltet mit

Jenesien – Zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker trafen sich kürzlich zur lvh-Ortsversammlung in Jenesien. Im Fokus des Treffens stand das neue Raumordnungsgesetz.

lvh-Ortsobmann Thomas Oberkofler freute sich über die zahlreichen Gäste der diesjährigen Ortsversammlung und betonte die Bedeutung der Ortsversammlung als Plattform für den Austausch und die Diskussion von aktuellen Themen. In einem Rückblick berichtete er über die wichtigsten Ereignisse und Initiativen der Ortsgruppe im letzten Jahr.

Gast der Versammlung war auch Bürgermeister Paul Romen. Er lobte die Arbeit der Handwerksunternehmer/innen in der Gemeinde und die Leistungen der jungen Nachwuchstalente. Darüber hinaus berichtete er über verschiedene Ausschreibungen wie zum Beispiel den neuen Kindergarten. Ein bedeutendes Projekt stelle auch die neue Seilbahn von Jenesien nach Bozen sowie der Gemeindeentwicklungsplan dar.

Zentrales Thema der Versammlung war das neue Raumordnungsgesetz. Fontelina Lopez von der Stabstelle Wirtschaftspolitik im lvh präsentierte Details über die Neuheiten des lokalen Raumordnungsgesetzes. Hannes Mussak, lvh-Vizepräsident, unterstrich in seinem Beitrag die Wichtigkeit, sich aktiv einzubringen und die Rahmenbedingungen vor Ort mitzugestalten. Er hob auch die Nachhaltigkeit als wichtiges Thema für den Verband in den nächsten Jahren hervor.

Abschließend fand die Neuwahl des lvh-Ortsausschusses statt. Als lvh-Ortsobmann wurde Thomas Oberkofler (Tischlerei Oberkofler KG) bestätigt. Ihm zur Seite stehen werden in den nächsten fünf Jahren im Ortsausschuss Hansjörg Höller (Malerbetrieb Höller Hansjörg), Engelbert Rungger (Plankl GmbH), Markus Rabensteiner (Rabensteiner & Co. KG-SaS), Andreas Egger (Tiefbau Egger Andreas), Markus Kaserer (Mecs Electric), Walter Höller (Höller Raumausstatter), Johann Zöggeler (Vertreter der Althandwerker), Christian Weifner (Weifner GmbH) und Andreas Höller (Andreas Höller & Co KG). lvh-Bezirksobmann Horst Pichler gratulierte dem neuen Ortsausschuss.