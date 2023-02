Job-Speed-Dating: Unternehmen treffen Kandidaten am Campus Bozen

Bozen – Am Freitagnachmittag, 31. März 2023, findet nach langer Pause wieder das Job-Speed-Dating an der Freien Universität Bozen statt. Die Anmeldung für Unternehmen ist ab sofort möglich.

Achtminütige Interviews zum gegenseitigen Kennenlernen – das Job-Speed-Dating ist eine Initiative der unibz, die das Zusammentreffen von Unternehmen und Studierenden bzw. Absolventinnen und Absolventen fördert und in diesem Jahr nach dreijähriger pandemiebedingter Pause wieder stattfindet. Die Veranstaltung, die zuletzt 2019 organisiert wurde, baut auf einem bewährten Format auf, das Studierenden und Absolventen die Möglichkeit bietet, erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgeberinnen und -gebern zu knüpfen. Studierende und Jungakademiker bewerben sich auf konkrete Job- und Praktikumsangebote, die von den teilnehmenden Unternehmen und Institutionen im Vorfeld auf dem Portal www.jobspeedating.it (auf dem auch alle Informationen zur Veranstaltung zu finden sind) veröffentlicht werden.

Vom 6. bis 23. Februar 2023 läuft die Anmeldung für Unternehmen, die mit einem eigenen Stand vertreten sein möchten. Die Einschreibung erfolgt über das Portal www.jobspeedating.it (Link zu „Info für Unternehmen“). Interessierte Betriebe und Institutionen können dort ihre Job- und/oder Praktikumsangebote eingeben, indem sie einen kurzen Beschreibungstext einfügen.

Das Job-Speed-Dating ist Unternehmen vorbehalten, die Praktika oder konkrete Jobangebote in der Provinz Bozen anbieten, und steht auch denjenigen offen, die an einer anderen Universität studieren oder studiert haben und in Südtirol arbeiten möchten. Partner der Veranstaltung sind, wie bei jeder Ausgabe, die Südtiroler Hochschülerschaft und das Movimento Universitari Altoatesini.