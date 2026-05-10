Johannes Unterhuber ist Junghandwerker des Jahres 2026

Von: luk

Ritten – Im Rahmen der Jahresversammlung der Junghandwerkerinnen und Junghandwerker im lvh wurde am Samstagabend in der Finstral AG am Ritten der „Junghandwerker des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Die Ehrung stand im Mittelpunkt eines Abends, der von jungem Unternehmergeist, Innovation und den Zukunftsperspektiven des Südtiroler Handwerks geprägt war.

Unter dem Motto „Wir bleiben in Südtirol – aus Stolz, weil wir anpacken“ wurde deutlich, welche Rolle junge Handwerkerinnen und Handwerker für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes spielen. Die Landesobfrau der Junghandwerker im lvh Priska Reichhalter betonte in ihrer Eröffnung, dass die Gruppe weit mehr sei als ein Netzwerk junger Unternehmer: „Wir verstehen uns als Impulsgeber für das Handwerk und als Stimme jener Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen.“

Reichhalter blickte dabei auf zahlreiche Initiativen des vergangenen Jahres zurück – darunter die Junghandwerkerreise nach München, den internationalen Austausch mit deutschen Handwerksjunioren, verschiedene Netzwerkveranstaltungen sowie den Skills Days, bei denen Mittelschülerinnen und Mittelschüler praxisnah für das Handwerk begeistert werden konnten.

Grußworte überbrachten die Gastgeberfamilie Oberrauch, vertreten durch den Präsidenten des Verwaltungsrates Joachim Oberrauch, lvh-Präsident Martin Haller sowie die Bürgermeisterin von Ritten, Julia Fulterer.

Ein zentraler Programmpunkt des Abends war die Talkrunde unter dem Motto „Wir bleiben in Südtirol – aus Stolz, weil wir anpacken“ mit drei jungen Unternehmerpersönlichkeiten aus Südtirol. David Zimmerhofer von Ahro Polstermöbel, Franziska Haller vom Spinnradl sowie Priska Pipperger von Wunderplunder berichteten offen über ihre persönlichen Wege im Handwerk, über Herausforderungen und Chancen sowie über ihre bewusste Entscheidung, in Südtirol zu bleiben und hier ihre Zukunft aufzubauen. Dabei wurde deutlich, wie sehr die junge Unternehmergeneration mit dem Land, dem Handwerk und den eigenen Betrieben verbunden ist.

Anschließend diskutierte Landesrätin Magdalena Amhof gemeinsam mit Vize-Landesobmann der Junghandwerker Patrick Gampenrieder über zentrale Zukunftsthemen. Im Fokus standen dabei die Förderung des Jungunternehmertums, Betriebsnachfolgen, die duale Ausbildung sowie die Digitalisierung im Handwerk.

Junghandwerker des Jahres 2026 gewählt

Höhepunkt des Abends war schließlich die Wahl zum „Junghandwerker beziehungsweise zur Junghandwerkerin des Jahres 2026“. Mit der Auszeichnung werden junge Persönlichkeiten geehrt, die mit Mut, Innovationsgeist und handwerklicher Qualität besondere Akzente setzen und als Vorbilder für die nächste Generation gelten.

Von insgesamt elf Bewerberinnen und Bewerbern hatten es Tobias Plattner, Johannes Unterhuber und Christian Holzmann in die enge Auswahl geschafft. Der Titel ging schließlich an Johannes Unterhuber. Der 34-Jährige aus Vintl hat sich 2025 selbstständig gemacht und überzeugt mit innovativen Lösungen, die im Alltag einen konkreten Nutzen bringen. Besonders hervorzuheben ist seine stromlose Pumpe, die Wasser in höher gelegene Gebiete transportieren kann und damit vor allem abgelegenen Höfen und Almen neue Möglichkeiten eröffnet. Johannes Unterhuber steht beispielhaft für Innovation, Nachhaltigkeit und praxisorientiertes Handwerk.

Stellvertretend für die Jury würdigte Josef Lukas Spitaler, Direktor der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen, die hohe Qualität der Bewerbungen. Die Kandidatinnen und Kandidaten würden eindrucksvoll zeigen, wie modern und zukunftsorientiert das Südtiroler Handwerk heute aufgestellt sei. Glückwünsche kamen auch von lvh-Vizepräsident Hannes Mussak und lvh-Direktor Walter Pöhl.

Landesobfrau und Landesausschuss bestätigt

Im Rahmen der Jahresversammlung wurde zudem der neue Landesausschuss der Junghandwerker gewählt. Priska Reichhalter wurde als Landesobfrau bestätigt, Patrick Gampenrieder nimmt die Funktion als Vize-Landesobmann ein. Für den Bezirk Untervinschgau wurden Stefan Höchenberger und Hannes Pircher in den Landesausschuss gewählt. Das Burggrafenamt wird künftig von Simon Volgger, Peter Volgger und Julian Müller vertreten. Aus dem Bezirk Bozen Land gehören Valentin Stofner und David Marschall dem Ausschuss an, während für das Unterland Gabriel Maier und Isabel Mayr gewählt wurden. Der Bezirk Wipptal wird von Manuel Plank vertreten. Für den Bezirk Unterpustertal/Gadertal wurden Giulia Larentis und David Zimmerhofer gewählt. Aus dem Oberpustertal gehört künftig Johanna Zacher dem Landesausschuss der Junghandwerker an.

EuroSkills-Ehrung

Für besondere Emotionen sorgte auch die Ehrung der erfolgreichen Südtiroler Teilnehmer der EuroSkills 2025. Ausgezeichnet wurden die Goldmedaillengewinner Raffael Stenico (Baumeister und Maurer) und Jonas Hofer (Bodenleger) sowie Christoph Auer (Maler) mit einer Medallion of Excellence. Gemeinsam mit dem Sponsor Volksbank, vertreten durch Mariano Paris und Franco Perchinelli wurden die jungen Fachkräfte für ihre Leistungen geehrt.

Zum Abschluss bedankten sich die Junghandwerker bei allen Unterstützern und Sponsoren der Veranstaltung. Ein besonderer Dank galt der Volksbank als Hauptsponsor sowie der Baugruppe im lvh, der Finstral AG, der Triviso GmbH und Profilack des Lang Christian.

Mit vielen persönlichen Gesprächen, gute Musik und kulinarischen Delikatessen ließen die Junghandwerker im lvh den Abend ausklingen. Dabei wurden bereits neue Ideen für zukünftige Projekte geschmiedet.