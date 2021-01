Jugenddienst unter neuer Führung

Klausen – Im Jugenddienst Unteres Eisacktal hat eine neue Ära begonnen. Die ehrenamtlich geführte Fachstelle für Jugendarbeit hat seit Ende letzten Jahres einen neuen Vorstand.

In der online abgehaltenen Vollversammlung im Oktober wurde beschlossen, die Wahl des neuen Vorstandes per Briefwahl durchzuführen. In der Sitzung selbst wurde dem scheidenden Vorstand sowie ehemaligen Mitarbeitenden gedankt. Inhalt waren zudem die Finanzvor- und Finanzrückschau, sowie der Blick zurück und in die Zukunft zu den Tätigkeiten des Jugenddienst. Als Rechnungsrevisorinnen wurden Magdalena Mayr und Theresia Gasser gewählt. Zudem genehmigte die Vollversammlung die Anpassungen der Statuten, die im Zuge der Reform des Dritten Sektors nötig waren.

Per Briefwahl wurden schließlich folgende acht Personen in den Vorstand gewählt: Nadia Pernthaler (Villnöß), Mirijam Obwexer (Lajen), Matthias Egger (Villanders), Manuel Fischnaller (Klausen), Jonas Rabensteiner (Barbian), Jonas Dorfmann (Gufidaun/Klausen), Dekan Georg Johann Martin (für die Pfarreien) und Christian Dorfmann (Feldthurns). In der ersten konstituierenden Sitzung wurde Nadia Pernthaler als Vorsitzende und Jonas Rabensteiner als ihr Stellvertreter ernannt. Das motivierte achtköpfige Team vertritt so die sechs Mitgliedsgemeinden und zwölf Mitgliedspfarreien im Unteren Eisacktal und führt den Jugenddienst in den kommenden drei Jahren.