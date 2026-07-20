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Insgesamt weniger Ankünfte

Juni 2026: Südtirol zählt mehr Luxusgäste

Montag, 20. Juli 2026 | 16:48 Uhr
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Von: luk

Bozen – Im Juni 2026 werden laut dem Statistikamt ASTAT 925.779 Ankünfte (-3,2 Prozent gegenüber demselben Monat des Vorjahres) und 3.616.224 Übernachtungen (-0,6 Prozent) in Südtirol verzeichnet.

Der größte Anteil an den Übernachtungen entfällt auf die Gäste aus Deutschland (53,1 Prozent), der zweitgrößte Anteil auf jene aus Italien (16,4 Prozent).

Den höchsten Anteil an den Übernachtungen weist das Pustertal mit 25,9 Prozent auf, gefolgt vom Burggrafenamt mit 25,5 Prozent. Während die Übernachtungen im Burggrafenamt gegenüber demselben Monat des Vorjahres zurückgehen (- 3,0 Prozent), verzeichnet das Pustertal einen leichten Zuwachs (+0,9 Prozent).

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer steigt im Vergleich zu Juni 2025 im Burggrafenamt von 4,7 auf fünf Tage und im Pustertal von 3,7 auf 3,8 Tage.

Gegenüber Juni 2025 verzeichnen alle Kategorien Rückgänge bei den Ankünften und Übernachtungen, mit Ausnahme der Fünf-Sterne-Betriebe (+9,0 Prozent Übernachtungen), der Vier-Sterne-Betriebe (+5,0 Prozent) und der Privatzimmervermieter (+1,1 Prozent).

Die stärksten Rückgänge werden bei den anderen Betrieben (-10,0 Prozent) und bei Urlaub auf dem Bauernhof (-5,7 Prozent) registriert.

Die Daten sind vorläufig und können sich ändern, je nachdem, wie pünktlich und vollständig sie von den Beherbergungsbetrieben eingegeben werden.  Sechs Monate nach der ersten Veröffentlichung gelten die Tourismusdaten als definitiv.

Die Daten der Erhebung der Gäste in den Beherbergungsbetrieben für den Monat Juli 2026 werden am 20.08.2026 veröffentlicht.

Die Tourismusdaten nach Herkunft, Kategorie und Zeitraum können in der SDMX-Datenbank des ASTAT (astatdata) abgerufen und heruntergeladen werden. Ab dem Monat April 2026 sind die Daten auch gemäß den neuen Klassifikationen der Tourismusgebiete und der Tourismusorganisationen verfügbar.

Bezirk: Bozen

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