Kannst du mich hören?

Meran – Am 6. Mai 2023 fand im Kurhaus von Meran eine Tagung zum Thema Audiologie in der Kinderheilkunde statt. Gerade die Diagnostik und Behandlung der Kleinsten erfordert besonderes Können, um ihnen frühzeitig einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.

Die Audiologie (von lateinisch audire, ‚hören‘, und griechisch logos, ‚Lehre‘) befasst sich mit allen Aspekten der auditiven Wahrnehmung, d. h. der Erforschung von Hören mit allen damit zusammenhängenden Phänomenen sowie der Prävention, Diagnostik und Behandlung von Hörstörungen. Klingt an sich schon kompliziert, doch wenn es sich bei den Patientinnen und Patienten nicht um Erwachsene, sondern um Kinder, zum Teil noch im Kleinkindalter, handelt, dann wird klar, dass es sich hier um ein multidisziplinäres Arbeitsgebiet handelt, das gleich mehrere Akteure erfordert: So sind in Diagnostik und Therapie meist Fachärztinnen und -ärzte für Audiologie, HNO, Pädiatrie, Kinderpsychiatrie, Psychologinnen und Psychologen sowie Audiometristinnen und -metristen, logopädisches und audioprothesisches sowie pflegerisches Personal tätig.

Die beiden Fachärztinnen Amanda Bonaconsa und Flavia D’Orazio, beide aus dem Team der HNO-Abteilung im Krankenhaus Meran unter der Leitung von Primar Roberto Magnato, haben deshalb eine Fachtagung im Kurhaus Meran organisiert, zu der sich 95 Fachleute aus Südtirol und anderen Regionen Italiens eingefunden haben.

„Gehörprobleme oder gar Gehörlosigkeit im Kindesalter ist für Eltern und Kinder meist sehr belastend“, so die Audiologin Amanda Bonaconsa. „Neben einer frühzeitigen Abklärung, wenn vermutet wird, dass das Kind schlecht hört oder verzögert reagiert, ist die Wahl der richtigen Therapie entscheidend: In manchen Fällen reicht eine angemessene logopädische Begleitung, in andern kann auf ein Hörgerät oder auf eine moderne chirurgische Behandlung zurückgegriffen werden.“ Deshalb war es den beiden Organisatorinnen wichtig, fachkundige Koryphäen zu diesem Thema nach Meran zu holen: So referierten u.a. die Primarärztin Eva Orzan für Audiologie aus dem bekannten Krankenhaus „Burlo Garofalo“ in Triest ebenso wie Maurizio Falcioni der HNO-Abteilung am Krankenhaus Parma zu Fachthemen. Aber auch Expertinnen und Experten aus Südtirol wie die Fachärztin Nadia Giarbini der „HearLIFE Clinic“ Bozen und Martin Patscheider, Primar der HNO am Krankenhaus Brixen, waren fachkundige Gäste.

Für Primar Roberto Magnato war die Tagung ein voller Erfolg: „Es ging vor allem um einseitige und leichte Schwerhörigkeiten, aber auch um die Behandlung von Kindern mit Beeinträchtigungen. Die moderne Audiologie bietet heute viele therapeutische und chirurgische Möglichkeiten, um diesen Kindern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Ein Austausch mit erfahrenen Fachleuten hilft uns allen, hier auf dem neuesten Stand zu bleiben.“