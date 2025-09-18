Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Kerosin-Mangel am Airport Hamburg – FlugausfÃ¤lle drohen
Flughafen spricht von "unvorhersehbaren LieferengpÃ¤ssen"

Kerosin-Mangel am Airport Hamburg – FlugausfÃ¤lle drohen

Donnerstag, 18. September 2025 | 12:46 Uhr
Flughafen spricht von \
APA/APA/dpa/Christian Charisius
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: APA/dpa

Passagiere am Flughafen Hamburg müssen sich wegen eines Kerosin-Lieferengpasses auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. “Zurzeit läuft der Flugbetrieb stabil. Wir gehen jedoch davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu Flugplan-Änderungen und Verspätungen am Hamburg Airport kommen kann”, teilte der Airport auf Anfrage mit.

Derzeit habe man keine genaueren Informationen zu Ursache und Umfang des Lieferengpasses. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass Sabotage oder terroristische Aktivitäten im Spiel sein könnten.

Flughafen spricht von “unvorhersehbarem Lieferengpass”

“Die Fluggesellschaften am Hamburger Flughafen sind zurzeit von einem unvorhergesehenen Kerosin-Lieferengpass seitens der Raffinerie Heide betroffen”, berichtete der Airport. Die Airlines und ihre Lieferanten arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung. Passagiere sollten ihren Flugstatus im Blick behalten und sich bei Umbuchungen oder Stornierungen an die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder ihren Reiseveranstalter wenden.

Nach Angaben des Flughafens erfolgt die Betankung der Maschinen über die Airlines und ihre jeweiligen Lieferanten sowie den Betreiber des Tanklagers am Hamburg Airport. Der Airport sei weder in die Beschaffung, die Lagerung, den Verkauf noch in die Lieferung des Kerosins oder die Betankung der Flieger eingebunden. “Als Flughafen stellen wir lediglich die Flächen zur Verfügung, uns gehören weder die Tanks noch weitere Einbauten, Anlagen oder Fahrzeuge im Betankungsprozess”, hieß es.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italienischer Rapper Ã¼ber Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
105
Italienischer Rapper Ã¼ber Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
SÃ¼d-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
SÃ¼d-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Es gibt mehr Landeskindergeld
Kommentare
38
Es gibt mehr Landeskindergeld
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Kommentare
35
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Kommentare
35
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Anzeigen
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlÃ¤ngern
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
Wennâ€™s hÃ¤ngen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 