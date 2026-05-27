KFS feiert Jubiläum am historischen Gründungstag

Von: luk

Bozen – Genau heute vor 60 Jahren, am 27. Mai 1966, wurde im damaligen Hotel Post in der Bozner Innenstadt der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) von 31 Personen (22 Männer und neun Frauen) in Anwesenheit von Notar Giovanni Nicolodi und Monsignore Pius Holzknecht gegründet. Dieses besondere Jubiläum wurde heute mit einem feierlichen Festakt gemeinsam mit Ehrengästen, Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft gefeiert.

An der Feier nahmen unter anderem Familienlandesrätin Rosmarie Pamer, Bozens Vizebürgermeister Stephan Konder, KFS-Vizepräsidentin Angelika Mitterrutzner, Mitglieder des Vorstands, KFS-Geschäftsführerin Samantha Endrizzi sowie das KFS-Büroteam teil. „Der KFS ist ein starker, großer Verband an der Seite aller Familien!“, sagte Familienlandesrätin Rosmarie Pamer, die auch die Gruß- und Segenswünsche von Landeshauptmann Arno Kompatscher überbrachte. Bozens Vizebürgermeister Stephan Konder betonte in seinen Grußworten: „Seit 60 Jahren brennt die KFS-Kerze sehr stark und der Familienverband ist ein Anker für alle Familien in Südtirol!“ Auch Toni Fiung, Familienseelsorger des Landes der mehr als 20 Jahre geistlicher Assistent im KFS war, hob die Bedeutung des Verbandes hervor und sprach von „neuen Impulsen, großem, wirkungsvollem Netzwerk und sozialpolitischem Engagement“ des KFS.

Ein besonderer Moment der Feier war die Anwesenheit von Gertraud Nössing Oberrauch, die als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung für ihr langjähriges Engagement und ihre Verbundenheit mit dem Verband ein Geschenk erhielt. Gemeinsam mit Heinz Zelger, der leider verhindert war, zählt sie zu den letzten lebenden Zeitzeugen der KFS-Gründung im Jahr 1966. KFS-Präsidentin Sieglinde Aberham erinnerte in ihrer Festrede an die Bedeutung des Gründungstages und würdigte den Mut, die Weitsicht und die Überzeugungskraft jener Menschen, die vor sechs Jahrzehnten den Grundstein für den Verband gelegt haben. „Damals hatten einige Menschen die Idee, etwas Dauerhaftes aufzubauen: einen Verband, für die Familien, der Menschen verbindet, Familien stärkt und Gemeinschaft trägt“, betonte sie. Der KFS habe sich in den vergangenen 60 Jahren stetig weiterentwickelt und auf gesellschaftliche Veränderungen sowie die Bedürfnisse der Familien reagiert, ohne dabei seine grundlegenden Werte aus den Augen zu verlieren. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung des Ehrenamtes: „Ein Verband lebt nicht von Strukturen oder Namen allein. Er lebt von den Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam nach vorne schauen.“ Der Katholische Familienverband Südtirol versteht sich seit seiner Gründung als Ort der Begegnung, des Miteinanders und der Solidarität. Auch in Zukunft wolle man den Verband mit Engagement, Zusammenhalt und Zuversicht weiterführen, um Familien zu stärken und zu begleiten. „In diesem Zusammenhang möchte ich unterstreichen, dass für alle Familien in Südtirol sehr wohl und vor allem bei uns im KFS seit nunmehr 60 Jahren sehr viel an Angeboten und konkreter Unterstützung umgesetzt wird. Der KFS schaut kritisch, beobachtet, aber anstatt zu demonstrieren, packt er an und versucht Lösungen zu finden und bietet – wo möglich – Projekte und Angebote an. Dies ist vor allem durch unsere inzwischen 123 aktiven Zweigstellen im ganzen Land und durch die über 80.000 ehrenamtliche Stunden für Familien in Südtirol, möglich“, so Aberham. Zum feierlichen Abschluss wurde die traditionelle Geburtstagstorte angeschnitten und auf viele weitere erfolgreiche Jahre im Dienst der Familien angestoßen.

Am kommenden Familiensonntag, 31. Mai. 2026 rundet der Katholische Familienverband Südtirol mit einem großen Familienfest im Vinzentinum in Brixen das erste Halbjahr des Jubiläumsjahres „60 Jahre KFS“ ab. Familien erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Gottesdienst, Spielstationen, Musik, Unterhaltung und kulinarischen Angeboten für Groß und Klein. Gemeinsam feiern, spielen und Zeit miteinander verbringen steht dabei im Mittelpunkt. Zahlreiche Vereine, Organisationen und Ehrenamtliche gestalten ein buntes Programm für alle Generationen.