Kids-Academy 2024: Ein Sommer voller Kreativität und Handwerk

Kinder tauchen in die Welt des Handwerks ein

Von: mk

Brixen – Die Kids-Academy 2024 bietet Kindern eine aufregende Möglichkeit, in die Welt des Handwerks einzutauchen. Die diesjährige Veranstaltung bietet, über acht Wochen, die gesamten Sommerferien lang, Einblicke in verschiedene Handwerksberufe. Dabei werden den Kindern unterschiedliche Themengebiete und eine Vielzahl von praktischen Aktivitäten geboten. Die ersten beiden Wochen fanden im Berufsbildungszentrum Tschuggmall in Brixen statt.

In der Farben- und Holzwoche vom 1. bis 5. Juli 2024 lernten die Kinder, wie man einen Schreibtischgarten aus Holz erstellt.

Insgesamt 25 Kinder wurden vom Referenten Herward Dunkel angeleitet. Viele freiwillige Handwerker unterstützen die Kinder bei dem Projekt, darunter auch der Vizeobmann der Junghandwerker im lvh, Patrick Gampenrieder (Tischlerei Gampenrieder), der lvh-Ortsobmann von Villnöss und Maler Norbert Lang, sowie der Obmann der Elektrotechniker im lvh Herbert Kasal. Zwei Lehrlinge der Firma Elektro A. Haller GmbH halfen ebenfalls mit. Die ganze Woche über tauchten die Kinder in die Welt der Tischler, Maler, Gärtner und Elektrotechniker ein. An jedem Nachmittag wurden alternative Basteleien und Spiele angeboten um die handwerklichen Tätigkeiten zu ergänzen.

„Kinder sind die Zukunft des Handwerks. Ihnen früh die kreative Welt des Handwerks näher zu bringen, ist das Ziel der Kids-Academy und aller beteiligten Handerkerinnen und Handwerker“, erklärte Patrick Gampenrieder.

Vom 8. bis 12. Juli 2024 stand die kreative Gestaltung im Mittelpunkt. Die Kinder lernten die Berufe der Tapezierer, Näher und Gärtner kennen und probierten sich in verschiedenen kreativen Projekten aus. Dabei gestalteten die Kinder ein „Moodboard“ zum Thema „Mein Traumzimmer“ und entwarfen Stofftasche, Dekokissen und vieles mehr.

Die 17 teilnehmenden Kinder wurden von Referentin und Tapezierer Jasmin Fischnaller (Fischnaller B. & Partner GmbH), ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie dem Obmann der Tapezierer und Raumausstatter im lvh Robert Egger angeleitet. Unterstütz wurden sie von der Gärtnervereinigung, wie unter anderem der Gärtnerei Auer, sowie der Gärtnerei Kircher. Die Kinder lernten Tapeziererarbeiten und Gärtneraktivitäten. Zusätzlich wurde die Gärtnerei Auer besucht in der die Kinder ein „Türkränzchen“ herstellten. Außerdem wurde ein Blumenstrauß gestaltet und es gab weitere kreative Tätigkeiten, bei denen die Kinder floristische Feinarbeiten erlernten.

Jasmin Fischnaller war vom Enthusiasmus begeisterte: „Die strahlenden Gesichter und die wahre Freude der Kinder bei den verschiedenen Aktivitäten zu beobachten bestätigt die Wichtigkeit dieses Projekts“, so Fischnaller. Weitere Kids-Akademie-Wochen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten finden noch in Bruneck, Meran, Schlanders und Kaltern statt.

Ein Dank für die Unterstützung gilt der Familienagentur der Autonomen Provinz Südtirol, der bilateralen Körperschaft, sowie den Firmen Marlene Äpfel und Loacker.

Die Kids-Academy 2024 bietet Kindern eine einzigartige Gelegenheit, verschiedene Handwerksberufe kennenzulernen und sich kreativ auszuleben. Mit erfahrenen Referentinnen und Referenten, sowie engagierten Freiwilligen wird jede Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis, das die Kinder in ihrer persönlichen und handwerklichen Entwicklung fördert.